嗆陳吉仲搞不定吳音寧 柯文哲為了選戰在盤算什麼？

2018年07月28日 00:04 中時電子報 呂承哲

北農總經理吳音寧上任以來爭議不斷，她日前引用法條表明不會再到議會備詢，又爆出北市市場處打算以「議員索資遲交」為由開罰百萬，北農不排除跟北市府對簿公堂。對此，農委會還跳出來，希望北市府可以賣出北農股權，市長柯文哲聽聞後，則是回了農委會副主委陳吉仲「連吳音寧都搞不定，我看他能力也...」，有網友分析，柯文哲最近對北農動作頻頻，就是要拔掉自己咽喉上一根刺，以免再成為藍綠的政治提款機。

在此事爆發之前，北市府本月13日就行文農委會盼讓售北農股份，柯文哲就坦言，因管不了理吳音寧，盼讓事權統一，沒想到，市場處20日打算以「議員索資遲交」為由開罰百萬，陳吉仲26日受訪暗示，農委會擁有北農近半股權，若想為農委會、北市府、北農創造三贏局面，北市府可以思考要不要將股份賣給農委會，還指出北市花2百億改建市場，導致營運量每天少3分之1。

柯文哲受訪回應，只出全台各縣市都有農產公司，農委會是打算全買？針對陳吉仲暗示農委會擁有北農近半股權，柯文哲嗆聲「我跟你講，他連一個吳音寧都搞不定了，我看他能力也...哼」。

有網友分析，柯文哲現在聲勢超強，網紅效應與市政宣傳成功，加上陸軍攻城掠地收穫滿載，目前台灣政壇沒有人能敵過他，但北農的問題如同卡在柯文哲咽喉的一根刺，遲早要拔除，否則不知到何時又會變成藍綠的提款機，加上改建農委會沒有出錢出力，有事又推給北市府承擔，「北市府她X不扁你我扁誰？」

對此，網友留言表示「陳吉仲6月才被小英飆罵過，不知道是誰在挺」、「農委會就是噁心」、「被議會電也是你，農委會跟510超滿意現況」、「有事柯文哲，無事吳音寧」、「農陣專出廢物」。

(中時電子報)