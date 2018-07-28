中國走錯路打壓不會成 賴清德4策略突破

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面對中國在國際上不斷打壓台灣，行政院長賴清德昨（27）日說，中國走在錯誤的路上，若不懸崖勒馬，只會遭遇更大困難；他將以壯大台灣、鞏固台灣、宣揚台灣、團結台灣4大策略突破。

賴清德接受三立新聞專訪時說，中國不應在東海、南海擴軍，引發區域緊張；不應以不公平貿易手段，擷取各國專利；兩岸政策上不應忽略總統蔡英文的善意，蔡英文數次表態不會走對抗的回頭路，但也不會在壓力下屈服。

在中國打壓下，台中市府主辦的2019年東亞青運被迫取消，賴清德說，中國輕忽了台灣人民維護國家主權、自由民主及人權生活的決心，若中國不改變將會在國際上遭遇障礙。

行政院將以壯大台灣、鞏固台灣、宣揚台灣、團結台灣4大策略突破中國打壓，賴清德表示，必須發展經濟、建設國家、造福人民，同時108年度的國防預算將比107年度增加5％，金額成長183億元，占GDP2％以上，展現自助人助、保衛台灣的決心。

賴清德也說，台灣相較於中國雖是小國，仍有許多值得自我肯定之處，政府編列預算鼓勵運動員參加國際賽事，同時也鼓勵投書國際媒體，爭取國際支持；團結台灣不僅是總統的事，朝野都應團結，若中國每打壓一次，台灣就更團結一分，獲得更多國際的同情與支持，中國當然就不會繼續下去。

(工商 )

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