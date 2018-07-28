中元節＋父親節 家樂福加碼單日滿額限時9折

2018年07月28日 00:18 中時 郭家崴

家樂福日本超人氣點心餅超激組合箱808g，原價390元、特價279元。（家樂福提供）

家樂福愛之味牛奶花生340g x 6，中元節拜拜必買，原價240元、特價145元。（家樂福提供）

家樂福中元節促銷開跑，數萬件商品下殺4折起，且因應父親節倒數，明（28日）上午9時到晚上11時推出會員滿額限時9折回饋好康，炒熱中元檔期第一波買氣。全台家樂福量販分店購物滿2000元享9折回饋，單筆最高回饋5 000元；便利購分店則是滿1000元享9折，單筆最高回饋3000元。

家樂福公關經理林夢紹表示，中元促銷檔期不定期推出的9折回饋活動，回饋金額可累計，最高可回饋5000元，折抵時不限消費金額，是精打細算的消費者最期待的活動，購買高單價的家電商品可趁此享回饋、省預算。

針對父親節促銷，多數消費者喜歡的刮鬍刀、血壓計、小家電等都有促銷，飛利浦、百靈牌、國際牌三大電鬍刀品牌都有單一品牌滿3000現折200至300元，以及指定贈禮。今年家樂福更攜手這三大品牌再加碼，推出滿額雙重好康送，包括即日起至8月15日推出單筆發票滿3000元送飛利浦吹風機HP8120，滿5000元送旺德藍芽KTV麥克風，滿1萬元再送SHARP車用型自動除菌產生器；此外，凡是家樂福會員單筆消費滿1000元，還有機會抽BMW C650 SPORT重型機車。

(中時 )