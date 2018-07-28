C肝新藥DAA納健保後　東港安泰年助患者省千萬

2018年07月28日 01:10 中時 謝佳潾

去年，C肝治療口服新藥DAA正式納入健保給付，相較傳統治療方式，不但治癒率高、副作用少，還能省下百逾萬醫療費，但因宣傳少，許多患者憂心「錢」而不敢就醫，東港安泰醫院發現問題後積極協助病患，今年成功替50多位病人申請破千萬補助，居全屏之冠。

東港安泰醫院表示，慢性C型肝炎雖然幾乎可治癒，但傳統的治療方式是注射干擾素搭配口服用藥，不僅副作用多、治療時間還長達24至48週，而後雖研發出治癒時間短、效果好又副作用少的口服新藥DAA，但價格貴得令人卻步，平均為期3個月的療程需花費百萬。

「C肝是有錢人才能治的病。」個管師指出，不少患者都自嘲有命患病沒命醫病，不是忍受不了副作用、就是沒錢買DAA，只好走一步算一步。個管師說，聽到患者這麼說，真的很不捨，且這些話到DAA納入健保補助後，依舊有耳聞，可見多數人並不清楚新政策。

為此，安泰積極向病患宣導並協助他們申請補助，今年初至今已成功幫50多名患者將百逾萬的醫療費省到萬元有找，在醫界傳為美談。

肝膽腸胃科石志安醫師提醒民眾，C型肝炎主要透過血液、體液等途徑感染，目前患者雖屬50歲以上長者居多，致病原因多為早前醫療環境不好、常重複使用醫療器具，但也有年輕人因刺青、用針頭施用毒品致病，不可輕忽。

(中時 )