「蔡英文不會來助選」他預測下一個將爆紅的小英競選標語

2018年07月28日 01:48 中時電子報 黃麗蓉

被民進黨開除黨籍的宜蘭羅東鎮民代表許俊仁，友人送他「狂賀 蔡英文總統絕對不會來助選」紅布條，還親自幫他掛上，大家看了狂笑！如今成打卡景點爆紅！國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓，大膽預測下一個爆紅的競選標語是「投給某某某，就是支持蔡英文」。

李正皓在臉書表示，還記得2014年的全國地方選舉，各地「投給xxx，就是支持馬英九」的看板標語成災，國民黨每一個候選人對馬英九的態度都是避之唯恐不及。4年過去，馬英九翻紅，成了藍營的票房保證；蔡英文翻黑，成了綠營的票房毒藥。他感慨說，世事難預料，執政少說幹活，多做事最好。

蔡英文總統聲望欲振乏力，最新民調顯示，不滿意度竟高達4成9。資深媒體人黃創夏曾指出，隨著2018縣巿長選戰腳步接近，「支持某某就是支持蔡英文」的詛咒即將到來。2014年的九合一大選，國民黨候選人兵敗如山倒，因為只要對手打出「支持某某某，就是支持馬英九」口號，該名侯選人等於宣判政治死刑，2018年，支持某某就是支持蔡英文的詛咒也即將到來！

而馬英九卸任後人氣翻紅，他幫忙基層輔選，而為了延續政治能量，馬英九27日成立基金會，招攬產官學各方人才，未來關注面向不僅限於兩岸經濟，連長照、新移民都會有所著墨。

(中時電子報)