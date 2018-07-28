7／28三大報頭條要聞

2018年07月28日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

全國工業總會昨（27）日發布「2018產業政策白皮書」，聚焦產業發展、國際經貿及兩岸政策等9大主題，向政府提出建言。值得注意的是，面對政府新南向政策，新任工總理事長王文淵首度以「業界龍頭」身份重炮轟擊。王文淵批評新南向政策「欠缺有效或是具體的措施」，直指政府這樣大力推廣「值得商榷」。

即日起，被流浪貓、狗咬到的民眾，不能再施打狂犬病疫苗了。衛福部疾管署昨天宣布，因國際疫苗貨源嚴重短缺，為避免出現疫情，將限縮施打對象，民眾只能在有動物疫情的9縣巿遭鼬獾、白鼻心、蝙蝠及錢鼠抓咬，才可施打。疾管署強調，根據農委會監測資料，流浪犬、貓不曾驗出狂犬病，也沒有民眾遭其咬傷而致病個案，不必過度恐慌。

國民黨籍縣議員、斗六市長參選人林聖爵母親日前過世，檢警調查賭博電玩案，27日大動作搜索靈堂，林聖爵說，真有證據就辦他，怎能趁治喪期間搜索？面對母親被冒犯，他自責痛哭：「我媽還躺在那，這樣被糟蹋，實在很對不起她。」立委張麗善趕往安慰，並痛批司法淪喪，呼籲蔡英文和司法單位「放下屠刀，這是一個靈堂！」

自由台灣黨黨主席蔡丁貴去年228在自由廣場焚燒國旗、衝撞滅火員警，轉移到228公園時，再攻擊撞倒員警，被依煽惑他人犯罪、妨害公務、汙辱國旗、公共危險等罪送辦。台北地檢署調查後，認為蔡焚燒的國旗難以認定是法律規定的國旗，加上員警穿著便衣，27日以罪證不足，作出不起訴處分。

◎旺報

編者按在大陸惠台31條發布後，台胞掀起融陸潮，是台胞到大陸的第三次大潮；民進黨則搬出新一波鎖台潮反制。本報以專題報導方式，為讀者解析其對兩岸關係的影響。

台灣人離鄉背井赴大陸職場闖蕩，早期以北京捷安特公司董事長林清發為代表，1994年趕搭大陸經濟改革發展商機，進軍北京拓展自行車銷售事業。隨著兩岸政經實力翻轉，愈來愈多台青赴陸創業就業，隨著「31條惠台措施」公布後，今年勢必將爆發一波「融陸潮」。

從90年代到今日，台灣歷經幾波鎖台潮。第一波是李登輝時期的「戒急用忍」，第二波當屬陳水扁執政時的「有效管理」。而如今隨著民進黨嚴審大陸官方交流團，並用技術干擾台灣民眾西進就業之路，讓台灣正迎來第三波「鎖台潮」。這也凸顯在民進黨政府既無法端出政策牛肉留才，台灣青年無奈用腳投票的窘境。

兩岸在「通商、通航、通郵」舊三通的基礎上，近年又出現「通婚、通升學、通就業」新三通，並湧現第三波西進的融陸潮，越來越多台灣人才和高科技產業扎根大陸，但民進黨政府不知自省兩岸政策，只想防堵。所以，一股是把台胞往大陸跑的拉力，另一股則是把台胞留在台灣的阻力，一拉一阻之間，只會葬送無辜台灣人民西進的大好良機。

◎工商時報

眾所期待的蘋果（Apple）財報，將於台灣時間下周三（8月1日）揭曉，台積電、旺宏、臻鼎-KY等坐擁蘋果財報題材、本周獲外資青睞、股價領先走揚的「3優蘋概股」，可望成為下周買盤點火重心。

美國商務部周五公布，美國第2季國內生產毛額（GDP）實質成長率達到4.1％，創近4年最大升幅。不過，美國總統川普為了宣揚自己的政績，在報告正式公布前即已預告會突破4％，粉碎市場的驚喜。

國發會昨（27）日發布最新景氣報告，在製造業調整庫存、廠商發放現金股利轉存短天期定存等短期因素影響下，景氣燈號連四綠後，於6月又掉回黃藍燈，復甦力道依舊疲弱，但預期這顆黃藍燈應該只是「短期現象」。

工業總會理事長王文淵27日直言，台灣的民粹社會環境，對製造業都帶有反對的聲浪，而政府推動的「新南向計畫」，可以說鼓勵把台灣產業移植到東南亞。

(中時電子報)