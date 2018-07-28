彭文正曾說柯Ｐ募不到款 網譏：打臉94爽！

2018年07月28日 08:11 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲拚競選連任，推出第一階段群眾募資計畫，短短九小時募資金額就達到3749萬。對比政論節目主持人彭文正曾預言柯P會募不到款的言論，網友譏諷「現在某台的主持人變成一個笑話」、「打臉94爽」！

台北市長柯文哲競選連任，群眾募資網站日前上線，短短9小時湧入2.2萬筆付款數，總金額高達3749萬8105元，目前仍有部分未完成付款，金額可能再飆高。對於民眾熱烈響應，柯文哲說，超過目標1310萬的部分將先凍結，他希望今年選舉經費可控制在1億元以內。

而對於柯Ｐ的達標，批踢踢網友PO出之前政論節目主持人彭文正在政論節目《政經看民視》表示，「你說柯文哲接下來面臨，我覺得他最大的困境會是什麼，他會開始發現人很現實，他的募款會不募不到，募不到的結果會怎樣，我們在往下看，看我說的準不準」。彭文正的這番話，現在不僅成為網路上的「美談」，更成為《臉書》粉絲團「老天鵝娛樂」的新靈感來源，彭文正慘成網路的笑話。

批踢踢網友譏諷「現在某台的主持人變成一個笑話，他當初嗆柯綠分手後，柯文哲一定募不到款，現在網路上到處在傳他的笑話」、「低能兒名嘴與黨工呵呵」，有柯黑網友崩潰說彭文正「指的募款是公開募款，不是網路募款....不要亂抹黑」，此話一出，更引來網友諷刺「募款還有分喔笑死」、「人一綠，腦就X」、「某人邏輯讓人笑炸，網路募款難道就不是公開募款」、「彭P出來選阿 讓我看看獨派的決心」。

(中時電子報)