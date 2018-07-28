王文淵稱「漲薪水會失業」 她狠酸：慣老闆們少買一棟房？

2018年07月28日 08:16 中時電子報 簡怡欣

工總新任理事長王文淵昨（28）日指稱，台灣薪水應該回歸市場機制，一直提高基本工資反而可能造成年輕人失業。對此，關注時事的臉書粉專「我是兩個孩子的媽」認為，想要干預政府既定政策，只為了保護自己利益就不應該，狠酸「這些慣老闆們怎麼不說，漲員工薪水只是讓自己少賺一點錢、少買一棟房、少買一輛超跑、少養一個情婦？」

她表示，這種騙人的話少講，香港新加坡也是小國小島，它們的基本工資低嗎？又有人說薪水漲了物價會漲，那麼要不要先給年輕人漲個薪水，看看台灣物價會漲到哪？

「我是兩個孩子的媽」質疑，什麼都要推給自由經濟市場機制，那麼台塑也應該遵守自己的理念，有骨氣一點什麼企業水電、土地租稅、優惠補助通通都不要拿，最好出走去越南，看看多有本事吃下幾張5億美元的污染紅單。

對於「漲薪水會失業」論點，她諷，這些慣老闆們怎麼不說，漲員工薪水只是讓自己少賺一點錢、少買一棟房、少買一輛超跑、少養一個情婦？

另有網友在中時電子報新聞底下留言，「每月辛苦工作領不到基本工資何其多，因為不良老闆一拖拉庫，基本工資淪為參考用，勞工只能自求多福。」還有回應說，「基本薪資每漲一次，物價就漲一次，這樣算薪資有漲嗎？」「最慘的是基本薪資漲，我們薪資根本沒漲……」

(中時電子報)