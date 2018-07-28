Kolas談接發言人早起時差像在印度上班 網友：宿醉嗎？

2018年07月28日 08:34 中時電子報 邱文秀

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，阿美族原住民沒有「姓」的概念，「Kolas」是她的名字，跟她的祖母一樣，是部落的傳統姓名，「Yotaka」則是她爸爸的名字，其實是日文名。(中央社)

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）隨手拿起了紙筆，跟記者解釋她推動修正姓名條例，是希望原住民可以只用羅馬拼音登記姓名，多一種選擇。(中央社)

行政院新發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）上任兩周接受蔻蔻早餐專訪，談酒駕被肉搜、姓名爭議，以及新工作內容。她感嘆身為女性及原住民「最多的挑戰是性別跟種族歧視！」每天5點起床，時差往前調兩小時讓她開玩笑好像在印度上班。PTT網友則一面倒留言「酒駕」、「宿醉?」

行政院發言人Kolas Yotaka上任兩周接受蔻蔻早餐專訪，據《蘋果日報》報導，身為女姓又是原住民，新工作最多的挑戰是「性別跟種族歧視！」她談到名字爭議，堅持用羅馬拼音，是因為原住民的姓名，有些真的無法用漢字音譯。但發現有些網友用不雅字眼音譯她的名字「褲拉屎‧有打卡」，她也覺得很無奈，希望網友能尊重。

由於過去曾發生過民進黨立委講不好Kolas名字趣聞，被問到行政院長賴清德有沒有唸對她的名字，Kolas說，賴清德剛接任行政院長、第一次跟立委餐敘時，就精準稱呼她為「Kolas委員」，完全沒有唸錯，語氣也沒有猶豫，對於名字常常被唸錯的人，她深深感受到有被尊重。

至於上任前就被肉搜出酒駕往事，Kolas說，可能是熟知過去的朋友告訴新聞媒體的，但她很平靜早有心理準備，絕對不是刻意隱瞞，此事過去很久不被提起她也許不會記得，但也再度表示酒駕是不對的事。

Kolas也是媒體出身，據《Nownews》報導，她了解記者的趕稿壓力，因此向媒體保證隨時都會接電話，這周以來她接過最晚的電話在晚間11點以後，最早在早上7點後。Kolas說，跟以往在立法院工作相比，現在每天早上都5點起床，時差提早兩小時，她跟朋友開玩笑說，「現在好像在印度上班」。

對於Kolas的專訪，PTT網友留言「印度酒駕？」、「宿醉吧？時差」、「我頭好暈..我在哪..是印度嗎..」、「妳酒駕有沒有尊重別人」、「上班喝太多，搞不清楚台北印度？」、「印度表示不歡迎酒駕」、「酒喝多了? 跑去印度?」、「想太多，根本沒人要歧視你」、「就酒駕而已，別想太多」、「歧視你是因為你酒駕還有臉當發言人」、「 開始拿自己優勢無差別攻擊了」、「說大家歧視酒駕算了」。

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(中時電子報)