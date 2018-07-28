劣檢「審童」成公敵 遭羞辱書記官狂賀「法學戰神」GG了

林俊佑（右側坐姿）坐中間，2警站在旁邊，猶如「升堂辦案」審問幼童，畫面曝光引發公憤，曾遭林羞辱的書記官也狂賀「法學戰神」殞落。（中時資料照）

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中時電子報

花蓮地檢署惡檢林俊佑，懷疑就讀幼兒園的４歲女兒遭同學霸凌，6月21日帶著兩名休假警察，氣沖沖跑到女兒就讀的幼兒園，對園內幼童進行嚴厲質問，當時先指著身旁的1名邱姓警察嚇小朋友：「這是警察叔叔」，接著大聲逼問：「誰是ＸＸＸ？」，小朋友們嚇得指出１名4歲女童，林便放聲對這名女童飆罵：「怎麼樣！妳很偉大啊！」嚇得女童當場失禁，幼稚園老師也哭了出來，畫面流出激起全民怒火，痛批林俊佑公器私用、以大欺小。

林俊佑因個性愛辯、愛爭，時常在網路上與人筆戰、吵架，成為史上唯一因為鬧板被封鎖的奇人（中時資料照）

林俊佑無法無天惡行，法界議論紛紛，知情人士透露，林俊佑在臉書「靠北書記官」留下「法學戰神」之名，但因個性愛辯、愛爭，時常在網路上與人筆戰、吵架，成為史上唯一因為鬧板鬧到被封鎖的奇人。看見林俊佑這次到幼兒園「審童」鬧上新聞，曾受他羞辱的書記官，莫不欣喜若狂反諷：「怎麼樣？很偉大啊？」。

有人匿名在「靠北書記官」爆料，林俊佑情緒控管差已不是秘密，另有人留言譏諷「賀！狂賀！前本版大紅人、吉祥物、糾察隊長、心靈導師、駐版法務、憲法大師、法學戰神，榮登各大新聞版面！身為書記官的我們還不感到與有榮焉嗎？」

(中時電子報)

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