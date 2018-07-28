江祖平情路坎坷 解密無法愛上「他」的原因

2018年07月28日 09:23 中時 洪秀瑛

演員群慶功。（民視提供）

第二代演員。（民視提供）

小甜甜刮痧。（取自臉書）

小甜甜、馬念先、楊繡惠戲外一起做運動。（取自臉書）

江祖平和郭子乾。（民視提供）

民視八點檔《大時代》高潮迭起，令觀眾猜不透的劇情吸睛，至今播出18集，收視創新高，26日以總平均5.12穩坐冠軍，總收視人口突破200萬。劇組演員們27日辦慶功，江祖平感動說：「我自己都上網潛水，網友的熱烈也反映在收視上，真的很感動，還有網友說我跟Gino結婚不生小孩，反而跟郭子乾結婚就生小孩，大家入戲太深讓我印象深刻。」

江祖平劇中感情坎坷，經歷初戀情人江俊翰死而復活、丈夫Gino落海，最近劇情進展到嫁給郭子乾，並順利懷了女娃。她日前在臉書有感而發寫道：「轉念….轉折….轉變….轉換，如果沒有動力、不是只有一個人能做到的，在那個時候，『湊合』不是過分、不是不負責任的名詞」。

她說：「幸美無法愛上良才（Gino飾演），是因為他是幸美摯愛初戀承淵（江俊翰飾演）的最好兄弟，而伍先生（郭子乾飾演）呢，如果『湊合』能讓2個原本不完整的家庭得到完整、能夠互相扶持、能夠相敬如賓、能夠安安穩穩、能夠和和氣氣的過著，這不也是一種最單純、最初心的一種幸福嗎？」

正值炎炎夏日，對於外景拍戲的演員們是一大考驗，江祖平和張可昀（小甜甜）拍到中暑刮痧，江祖平更自嘲已變成黑炭，但開心「這樣是值得的」。並說，自己在劇組另一個職業傷害就是必須為戲瘦身，因劇組每天都有精緻美食供應，自己被養胖3公斤，完全不敢踏上磅秤，嚷嚷著不要再餵食她了，要努力保持身材才行。

小甜甜和楊繡惠、馬念先飾演的角色很討喜，3人戲外的互動也有趣。小甜甜日前分享他們等戲空檔一起做的事，除了蹲馬步之外，小甜甜還會坐地上張開雙腿拉筋，「阿母」楊繡惠也會跟著做，小甜甜笑稱：「我們等戲空檔真的跟人家非常不一樣，不過還滿健康的吧，也順便提神跟幫忙拖化妝間的地板，其實我們私下也都頭殼破康。」

(中時 )