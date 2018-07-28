台菲警方聯手 昨將偷渡滯台菲國市議員遣返

昨晚遭遣返回馬尼拉、偷渡滯台的菲律賓市議員帕洛吉諾格（圖中央）。（圖/菲律賓國家警察署）

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中時電子報

據菲律賓星報（Phil star）報導，隔巴士海峽相鄰的菲律賓與台灣，近日傳出有菲國市議員偷渡逃亡來台，經台菲警方合作調查後，發現來自菲律賓南部、民答那峨島（Mindanao）奧扎米士（Ozamiz）的市議員帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog），去年10月透過20萬披索（約12萬台幣）的代價，搭漁船偷渡赴台、持假身分藏在屏東東港，而他身上還背負著數條如謀殺、非法持有槍械等罪名，昨晚已被押解遣返回馬尼拉受審。

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現年55歲的帕洛吉諾格來頭不小，其哥哥雷納多．帕洛吉諾格（Reynaldo Parojinog）過去是奧扎米士市長，但卻在現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台後、掀起的一場反毒掃蕩行動中，其兄長、大嫂與12名家人全數死亡；而他本人雖「逃過一劫」、卻也因此成為通緝犯。杜特蒂曾公開表示，他很擔心帕洛吉諾格家族，會成為當地最大的「供應商」。

菲國市議員帕洛吉諾格被遣返回國，菲國警方不敢大意。（圖/菲律賓國家警察署）

親赴台灣押解人犯的菲律賓國家警署（PNP）署長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）表示，他們將保護帕洛吉諾格的人身安全，並感謝台灣當局的居中調查協助。菲國政府去年9月懸賞500萬披索（約台幣315萬元）追捕帕洛吉諾格，近期也將把該筆獎金分發給有功的線民與警調人員。

台菲兩國於2017年3月簽署「台菲警政共同打擊跨域犯罪備忘錄」，為促進雙方執法合作機制，並可獲得落實跨國打擊犯罪目的，未來雙方將持續加強執法合作，共同打擊跨境犯罪，包括掃毒與打擊電信詐騙等。

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(中時電子報)

文章來源：Ozamis Councilor Ricardo Parojinog returns to Philippines

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