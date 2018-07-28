號稱能打下F-35戰機 陸即將首測俄S-400

S-400「凱旋」飛彈防空系統在堪察加測試的資料畫面。（俄羅斯衛星網）

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中時電子報

中國上周已接收第一批俄羅斯S-400「凱旋」（Triumf）飛彈防空系統，很可能近日內就進行首度測試。

一名軍事外交消息人士告訴塔斯社，解放軍已在俄羅斯接受訓練，他們打算7月底或8月初時，在中國靶場對模擬目標進行測試。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，中國利用這號稱能擊落美國F-35戰機的防空系統，旨在補強自力發展的防禦能力。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平說，由於中國火箭軍已熟悉S-300的操作，因此解放軍很可能不久就會測試S-400。

「解放軍從1990年代起，就在使用S-300，」他說，「因此對他們來說，要學會使用新型S-400，會比像印度和土耳其等國家快。」

宋忠平指出，由於印度與土耳其需要較多的訓練和支援，因此最後為S-400付出的代價，會是中國的兩倍左右。

包括美國第5代隱形戰機F-35在內，S-400能打擊各式空中目標，如戰略軍機，彈道飛彈與高超音速戰機等。

從去年10月開始，美國就在亞太區的自家與盟國軍事基地部署F-35戰機。而這促使中國快馬加鞭，提前在2月讓殲-20隱形戰機服役。宋忠平認為，S-400能補強中國已有的俄製與自製飛彈防空系統。

(中時電子報)

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