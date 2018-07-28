菜要先切再洗？ 洗錯恐把農藥都吃下肚

2018年07月28日 09:03 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

洗菜時你都會先清洗，還是會先切？其實農藥殘留最多的部位是菜蒂與菜幫子也就是白菜、油菜等外層葉片靠近根部的寬厚部分，這跟蔬菜的生長方式和灑農藥方法有關，因此建議蔬菜應該要先洗再切。

根據元氣網報導指出，蔬菜中富含維生素C，是一種水溶性維生素，所以蔬菜應該要先洗再切，以減少維生素C和其他水溶性維生素的流失，另外，新鮮蔬菜切開後與空氣的接觸面增加，放置時間過程也會讓裡面破碎細胞中的維生素C被氧化，造成營養流失。

此外，也有部分的人為了省水用洗米水來清洗蔬菜，但洗米水不但也有農藥，也會有蟲卵殘留問題，因此用洗米水只會越洗越髒。還有人也會使用鹽水來清洗，但鹽水濃度一旦過高，就會造成滲透壓，讓蔬果表面的農藥反而跑進蔬果中。另外，蔬果清潔劑都還有介面活性劑，若有使用還是要用大量清水沖洗乾淨，避免二次殘留問題。

若是用浸泡方式清洗，蔬果浸泡時間不得超過30分鐘，除了營養流失外，水中能溶解的農藥有限，等於讓被洗去的農藥又回到蔬果。

那該怎麼清洗呢？

一、 根莖類和瓜類：可用溫水浸泡1-2分鐘，然後用柔軟刷子刷洗，尤其是凹陷處要多刷幾下，有需要的話也可以去皮洗淨。

二、 包葉菜類：可先將外圍葉片去除，內部用溫水泡一下再逐片用流水沖洗。

三、 小葉菜類：先大概沖洗一下，將根切除，放在水裡裡抖動清洗，然後根部向上在水龍頭下沖洗，以洗去殘留農藥。

(中時電子報)