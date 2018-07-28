「必殺」漁港淪空巷 房產專家痛批：這種商家倒了也好

2018年07月28日 09:21 中時電子報 簡怡欣

基隆著名觀光漁市的碧砂漁港，過去每逢假日人潮眾多，卻長年坑殺觀光客事件頻傳，後為此改名為八斗子觀光漁港，希望扭轉「必殺」形象。不過，漁港商家問題仍在，如今已淪冷清空巷。房產專家Sway對此表示，以前常去碧砂買魚貨，但後來當地商家被爆龍蝦灌水、偷斤減兩，就不再去了，痛批「這種商家倒了也好，我可以省油錢。」

他透過臉書粉專「Sway房市觀測站」指出，你會說那商家很可憐，沒工作會餓死，但我會說當他偷斤減兩時，可曾想到後果？可憐之人必有可恨之處，看你要不要包庇犯罪而已。

碧砂漁港（現名為八斗子觀光漁港）負評不斷。（圖/google map）

Sway說，以前常去碧砂買魚貨打打牙祭，不過後來新聞報導出龍蝦灌水、偷斤減兩，就不再去了，「這種商家倒了也好，我可以省油錢。」他表示，不給機會是因為屢犯，而且鄰攤一定會包庇，更重要的是，想吃活海產越來越方便，還有網路拍賣冷凍海產。

他以買房概念形容，會做功課的自然不會上當，不願做功課的、或是想賭一把的，就成為下一個受害者。而這些受害者更不敢聲張，深怕對方口頭說好的賠償都不見了，房價跌更慘。最後對方跑哪兒去？對方早就不是對方，能跑就跑。

此外，近日有韓式烤肉店被查獲生菜農藥超標、過期牛精粉，Sway說，儘管店家撇清說是前主廚的錯、菜是台北市買來的，事後還祭出買1送1，但仍沒人排隊。「但我猜是暫時的，過一段時間你就忘了。鼎王不就是這樣，廣告那麼手工純正，被發現後打個折，你就忘了。幸好我不曾吃過鼎王，也不會想去吃。他不道德，我何必給他機會。」

(中時電子報)