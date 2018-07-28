NBA》先鬧內訌？羅瑞拒答里歐納德交易案

暴龍主控羅瑞拒絕回答所有關於里歐納德交易案的提問。(美聯社)

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中時電子報

新球季還沒開打，暴龍就先傳出內訌徵兆了嗎？正在拉斯維加斯參加美國男籃迷你訓練營的暴龍主控羅瑞，面對所有關於里歐納德交易案的提問，一律採取拒答態度，更語氣堅定表示，「時候到了，我就會向前看，屆時才會發表評論。」

暴龍先前毫無預警，甚至算是不留情面把迪羅薩交易到馬刺，換回里歐納德與丹尼格林，身為迪羅薩多年好友兼後場搭檔的羅瑞，內心感受可想而知，他跟迪羅薩也在美國男籃迷你訓練營頻頻私下聊天，似乎默默表達對於暴龍高層的不滿。

結果羅瑞在受訪時，一開始就強調自己不想回答跟美國男籃無關的問題，所以不管問到有否跟里歐納德聯繫？或是兩人有否說過話？羅瑞都用「我不知道」回應，甚至美媒質疑羅瑞不喜歡這筆交易，他說：「訓練營很有意思，好問題。」

就算羅瑞不願正面回應，卻無法改變他跟里歐納德將在新球季攜手作戰的事實，接下來就怕羅瑞把迪羅薩無情遭到暴龍高層交易出去的悶氣，完全發洩到里歐納德、丹尼格林兩名新隊友身上，屆時暴龍內部的人和問題，恐怕暫時無解了。

比起羅瑞的消極拒答，迪羅薩的態度好多了，「羅瑞是羅瑞，工作是工作，我們都清楚這份工作要我們做什麼，反正很簡單，我們要為自己效力的球隊負責，該發生的事情就會發生，我們會在各自球隊各盡本分，也會過得很好。」

(中時電子報)

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