全國中小學科學博覽會閉幕 台中32件作品獲獎

2018年07月28日 09:26 中時 陳世宗

台中市府教育局長彭富源（左）將主辦城市的旗幟交接給高雄市政府，期待明年再相見！（陳世宗翻攝）

全國22個縣市並以「舞動科學心，花現台中美」為主題的全國中小學科學博覽會，27日舉行閉幕及頒獎典禮，來自全國394件的作品中，台中共有50件參選，最後共32件作品獲獎。副市長張光瑤肯定得獎隊伍傑出表現。明年第59屆科展將在高雄市舉行。中市府教育局長彭富源將主辦城市的旗幟交接給高雄市政府，期待明年能有更好表現。

由台中市政府和國立台灣科學教育館共同主辦的第58屆全國中小學科學展覽會，昨日在中興大學惠蓀堂進行閉幕；包括張副市長到場勉勵未來的小小科學家們外，教育部主任秘書朱楠賢、國立台灣科學教育館館長陳雪玉等人也親臨會場；閉幕典禮中，得獎名單採當場公布的方式，現場驚呼聲連連。

教育局表示，台中市共有50件作品代表參選，在「大會獎」方面，包括高中職、國中、國小等部分均榮獲佳績，再加上獲得鄉土教材獎、團隊合作獎、探究精神、團隊合作獎等獎項，總計有32件作品獲獎；另外，私立明道普霖斯頓國民小學及惠文國民小學分別獲得最佳學校團體獎第1名及第2名殊榮，成績比去年更加耀眼。

代表台中市參選的作品中，由國立中興大學附屬高級中學環境學科作品「HEY!你這個吃塑膠的小傢伙」同時獲得大會獎第1名、3M科技改善生活獎第1名、聯發科技創造無限可能獎特優。

這件作品研究起始於黃怡華、鄭毓澤二位同學在暑假作業中，看到英文雜誌提到分解一小片保特瓶塑膠需要耗費至少6個禮拜，時程十分漫長，經過作者的調查，市面上許多生物可分解塑膠並不是用掩埋的方式進行分解，而是直接用燃燒的方式來處理，造成嚴重環境污染，經過老師許世賢的指導，找到一種微生物來有效率地分解塑膠，深具科學貢獻價值。

教育局指出，希望透過科學展覽讓更多愛好科學研究的師生，持續往科學研究之路邁進，並創作出兼具創意多元、在地環保與趣味等特色的研究主題，除了創新的研究內容與實事求是的研究方法外，也讓研究成果具有科學與生活應用價值。

(中時 )