台北》柯P的募款之術 網：把藍綠政客都打醒了

2018年07月28日 09:28 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲競選連任，群眾募資網站日前中午上線，沒想到上網捐款的人太多，網站上線不到半小時就被塞爆，短短九小時募資金額就達到3749萬。對此，網友直言「柯P這波一日募款之術，真的是把台灣所有藍綠政客都給打醒了」。

台北市長柯文哲競選連任，群眾募資網站日前中午上線，沒想到上網捐款的人太多，網站上線不到半小時就被塞爆，有網友甚至打趣要捐款比買演唱會門票還難。對於民眾熱烈響應，柯文哲說，超過目標1310萬的部分將先凍結，他希望今年選舉經費可控制在1億元以內。

對於柯文哲募款所創造的旋風，開頭A的網友於批踢踢PO文表示，「之前都在靠杯柯粉年輕不懂事啦、網路的人氣不等於實質人氣啦、簽書會號碼牌到下午兩點才發完啦、投票那天就會出去郊遊唱歌不投票啦、連勝文防線啦、李應元防線啦…結果柯P就在九小時內以收集元氣彈的方式群眾募資，直接給大家一記重擊，這種驚人的吸金能力，讓他們徹底知道，柯粉不是空氣票，是比999純金還重的鐵票啊！而且還是遍布全臺。大旗一揚，馬上就出現時代力量、民進黨親柯議員、國民黨年輕派、本土派倒戈的新聞」。

A網友更強調如果國民黨台北市長候選人丁守中沒有調整競選政策，未來四個月就是一路被壓著打的狀態。至於民進黨台北市長候選人姚文智可能會選擇「狗急跳牆」的戰略，因為不這樣做，姚的政治生涯便宣告結束，諸位柯P義勇軍同袍們務必小心。

網友也紛紛留言表示「不小心就集出一顆三倍大的元氣彈」、「三個候選人當中姚最年輕，但是卻和年輕人的距離最遠」、「藍綠垃圾一直以為支持柯p的就20~30的屁小孩，網路聲量大而已看不起網民，把其他年紀的人當笨蛋，實際上卻不只如此，其實沒有表態40上的隱性選民也很多。50歲以下應該全贏只是不像30以下的年輕人沒有顧慮可直接批判」。

(中時電子報)