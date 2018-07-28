砸9百億換引擎 印度欲讓美洲豹戰機延壽20年

2018年07月28日 09:31 中時電子報 李靖棠

據防衛新聞（Defense News）報導，擁有全球最多種軍機的印度，空軍近期決議，將砸下約30億美元（約916.6億台幣）的經費，讓麾下118架現役的美洲豹戰機（SEPECAT Jaguar）升級，包含機身、通訊系統、引擎、雷達與武器系統等項目，期望讓這批從1980年服役至今的「30年老兵」，能繼續在空中翱翔20年的時間。

印度空軍相關人員透露，今年年底前，國營的印度斯坦航太集團（Hindustan Aeronautics）將會接手，專門負責美洲豹戰機升級延壽的工程；零件裝備來源，將從法國與阿曼空軍贈送的「禮物」、和英國低價拋售的退役美洲豹身上取得。

由英國飛機公司 （BAC） 與法國達梭（Dassault）聯合研發製造、屬於雙引擎輕型攻擊機的美洲豹，主要任務為執行近接支援（CAS）、戰場空中阻絕（BAI）、戰術偵察與教練飛行。1968年首飛成功、1978年投入服役，大宗用戶以英、法、印度為主，但英法兩國的美洲豹戰機現均已退役，僅存印度空軍的仍持續翱翔天際。美洲豹有分為單/雙座兩種，擁有一具30毫米轉輪式機炮，可掛載響尾蛇等多款飛彈或電戰莢艙。

事實上，印度空軍的美洲豹戰機是有實戰經驗，過去與巴基斯坦多年的喀什米爾地區衝突，美洲豹戰機曾升空迎敵、但也有少部份被巴基斯坦的防空武器擊落。但對於印度空軍而言，此番升級美洲豹戰機還有一個真正的問題：「零件來源」，由於印度斯坦航太和原廠的英國航太（BAE）早已停止生產線，這批替換備料裝上後，恐怕十多年後，就難再有零件可以替換。

(中時電子報)