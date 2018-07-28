激戰到一半老公闖進捉姦 人妻竟嗆：我們就是有做愛

人妻與小王激戰正爽時，被老公破門闖入抓姦，竟腦羞嗆夫：「對！我們就是有做愛。」（示意圖／達志影像）

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中時電子報

1名已婚的黃姓女子去年２月與朱姓友人開房間，就在激戰到發出叫床聲時，被老公會同抓猴大隊闖進房，當場逮個正著，還在浴室垃圾桶被找到可疑衛生紙團，黃女偷情被逮竟腦羞成怒嗆丈夫：「對！我們就是有做愛」。讓綠到不行的黃夫絕望提告。

40多歲已婚黃女，去年2月間背著丈夫與朱姓男子外出大啖海鮮大餐，餐後相偕到新北市新店區的白金花園酒店開房間，不料，早就懷疑妻子紅杏出牆的丈夫，早已委託徵信人員跟監，得知2人開房間後，立即前往酒店捉姦，果然1群人在門房外聽到激烈叫床聲，確認正在「床戰」，便會同警員衝進房間裡捉姦。

黃夫捉姦後當場質問妻子「你們2人幹了什麼好事？」，沒想到黃女不僅沒有羞愧之心，還霸氣的回嗆「對！我們就是有做愛」，黃丈夫心死決定控告2人通姦。

黃女到案後辯稱，當天因為吃了海鮮身體不舒服，才會就近找一家酒店休息，當到了酒店她就躺在床上，不知道朱男在做什麼，當時會說「對！我們就是有做愛」，只是一時的氣話。

朱男則辯說，2人沒有發生性行為，當天有在浴室打自慰，不確定黃夫在浴室裡拿到的衛生紙團是不是他用過的。惟朱男與黃女被告後，都同時拒絕接受DNA檢驗。

雖然2人否認發生性關係，且拒絕採樣DNA，但檢察官認為，黃女在第一時間就嗆丈夫「對！我們就是有做愛」，2人在房裡也傳出黃女叫床聲，後來衛生紙團又驗出有男女的混合液體，因此依法起訴。

(中時電子報)

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