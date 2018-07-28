影》超夢幻！ 本世紀最長 全球「血月」奇景

奇特的月全食「血月」景象，圖片攝於德國法蘭克福。（圖/路透社）

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中時電子報

被外界冠以「血月」（Blood Moon）稱號，讓昨晚一輪巨大、血紅的月亮，引起千萬人抬頭仰望，而也因為其稀有性，不僅是本世紀持續時間最長的一次，更是一旦錯過、恐再無機會親眼目睹的天文奇景。美國天文新聞網（SPACE.com）報導，昨晚除北美洲和格陵蘭島（Greenland）外，世界所有地區都可以看到那美麗的血月，變色時間長達一小時又43分鐘。

事實上，從天文學角度來看，所謂「血月」、其實是當月全食發生當下，因為地球濃厚的大氣層將紫、藍、綠、黃光全吸收了，剩下紅色光可以穿透、才讓住在地球的我們看起來像是染紅的月亮一般。

昨日迎來月全食、因而出現「血月」現象。此圖出於埃及開羅。（圖/美聯社）
昨晚月全食與「血月」出現的過程，此地位於德國。（圖/路透社）

因月全食出現的「血月」，此圖攝於蒙地內哥羅。（圖/路透社）

而且昨晚對於許多天文迷而言，不僅血月吸引他們、每隔15或17年才會出現的「火星大衝」現象也同時登場。當火星、地球和太陽依次排成一條直線時，稱為「火星衝日」；若火星靠近「近日點」時，就是最接近地球的時刻，就被稱「大衝」；昨晚是至2035年之前，火星距離地球最近的一次。

攝於歐洲馬爾他的血月奇景。（圖/路透社）

攝於義大利米蘭的血月奇景。（圖/美聯社）

對於生活在現代的我們，「血月」和「火星大衝」可視為浪漫或天文景觀，但無論在基督教、伊斯蘭教或末日學派的說法中，月全食和血月、都被視為極為不好的狀況。中國古代更認為，「血月」被認為是至陰至寒之相，屬於不祥之兆，一旦出現、會藉此提醒皇帝和朝廷多加注意和防範，但在科學發達的今日，這多半都僅僅只是民間傳說而已。

(中時電子報)

文章來源：Blood Moon 2018: Longest Total Lunar Eclipse of Century Occurs July 27

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