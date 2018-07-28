闖幼兒園審訊幼童 花蓮檢察官發道歉聲明

2018年07月28日 10:03 中時 張祈

花蓮地檢署檢察官林俊佑，懷疑女兒在校遭霸凌，濫用職權應闖幼兒園審訊幼童遭起訴。（資料照）

懷疑女兒遭霸凌，帶著警察到幼兒園「審訊」的花蓮地檢署檢察官林俊佑，事發後終於出面道歉，據《聯合報》報導，林俊佑發布道歉聲明，向長官、同仁、小朋友、家長、家人朋友及兩位小隊長致歉，提及事發原因，並在文末親筆簽名。

林俊佑的道歉聲明全文如下：

「首先，我要向長官、同仁道歉，因為我的行為失狀造成社會觀感不佳；其次，要向小朋友以及家長道歉，因為我一時氣憤而對小朋友語氣失之過眾；此外，向親愛的家人朋友道歉，抱歉我讓你們失望、難過；兩位小隊長，連累了你們，我深感不安難捨；最後，向廣大社會大眾致歉，引起社會動盪不平之氣，我深感遺憾。

事情發生的緣由，是我發現女兒長期被同學霸凌致身心不穩定，受傷並有幼兒憂鬱症之徵兆。而園方處理態度消極，甚至可能參與其中乃至包庇，一時情緒失控而言行失狀。而因本人來自外地，友人不多，乃找平日工作上夥伴兼當地好友的休假員警，一同前往學校了解，並依照雙方合約（網路上即可找到之定型化契約）所賦予之異議、協商等權利，向園方要求說明。而對調查該霸凌事件之態度推諉，難以溝通，對於事件處理無望，因之悲憤莫名、失神，以致有失態並與對方乃至與小朋友交鋒之不當言論，實感抱歉，然本人絕無恐嚇、強制之犯意，而進入幼稚園與校方溝通是身為家長之權利，更非侵入住宅。另蘋果日報所拍攝指稱之”被罵女童”照片，實係本人女兒，並非期同學，該媒體報導有誤，特予澄清。

本人因急於保護家人，一時言行失當，造成小朋友與其家長之困擾，甚至損及檢方形象，深感抱歉，本人願積極面對處理後續事宜。」

(中時 )