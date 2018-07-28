NBA》跟CBA搶人？熱火老總全力慰留韋德

儘管韋德跳槽中國CBA機率很低，熱火仍想全力慰留他續打1年以上。(美聯社)

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中時電子報

先後跟新疆飛虎、浙江稠銀兩支中國大陸CBA球隊傳出招募謠言的韋德，儘管到目前仍未清楚表態，到底下個球季續拚一年或直接退役，起碼熱火總裁萊里28日公開表達強烈慰留韋德的堅定立場，也會給韋德更多考慮時間。

36歲的韋德，上季結束後並未確定自己是否征戰生涯第16個球季，反而先去中國展開代言活動，也引發不少他在認真考慮加盟CBA的遐想，韋德更不只一次公開自己跟好友「小皇帝」詹姆斯一起練球畫面，似乎仍在積極備戰當中。

「我希望韋德能以1名球員身分回歸，」萊里表示，「也以1個競爭者的身分回到熱火，我看了很多關於什麼韋德不行了，他已經不是那名昔日當家球星，也沒什麼打球動力的文章，但我認為如果他想留下，仍可替我們帶來貢獻。」

目前熱火只能提供韋德530萬美元的中產特例合約，或是240萬美元的老將底薪合約，這明顯跟韋德的預期有段落差，更何況先前謠傳浙江稠銀提出3年2500萬美元報價招募韋德，萊里想要留住韋德，恐怕必須先多找些錢出來。

不只是韋德，熱火也在思考是否續約老將哈斯蘭，畢竟哈斯蘭是否留下，也會牽動韋德的續留想法，萊里說：「韋德與哈斯蘭共同經歷球隊的歷史，也獲極大的尊重，我相信大約在8月中旬，我就能收到這兩名老將的最終決定。」

(中時電子報)

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