不缺水、電、人才 賴清德節目上開示台灣缺的是「xx」

行政院長賴清德。(中央社)

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中時電子報

面對大陸在國際上不斷打壓台灣，行政院長賴清德昨（27）日在電視專訪中說，中國有三大錯，走在錯誤的路上，若不懸崖勒馬，只會遭遇更大困難。不僅如此，賴清德還說，其實台灣不缺水、電、土地、人力、人才，最缺的是「對台灣的信心」。網友忍不住說「政府還缺德」。

賴清德昨晚接受《三立新聞》專訪時說，中國不應在東海、南海擴軍，引發區域緊張；不應以不公平貿易手段，擷取各國專利；兩岸政策上不應忽略總統蔡英文的善意，蔡英文數次表態不會走對抗的回頭路，但也不會在壓力下屈服。

《TVBS》報導，賴清德在專訪中還說，為了拚經濟，政府提出的新經濟三大策略，包括前瞻基礎建設、五加二產業創新等。成果包括台中精機、和大工業代表的機械產業產值去年首度突破新台幣1兆元，達到1.1兆元。

除此之外，賴清德說，其實台灣不缺水、電、土地、人力、人才，最缺的是「對台灣的信心」。以台灣的客觀條件來看，若跟中國相比，台灣並不輸中國。台灣既有「自由」又有「人權」，人民也「親切守法」。賴清德也呼籲企業界可以放心投資台灣，「我們對台灣要有信心」。

網友留言「缺的不止信心，政府還缺德。」、「台灣缺的是好的總統跟行政院長」、「詐騙集團 連自己都要騙」、「台灣也不缺你」、「看來是缺『念力』，人人都是特異功能人士，還可以用愛發電....我都搞糊塗了」、「台灣最缺的是民進黨的良心」、「有了你，台灣就不缺戰爭了」。

(中時電子報)

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