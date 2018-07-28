臺灣有眼鏡蛇是亂放生害的？李天鐸、蔡詩萍遭打臉

軍事專家李天鐸日前與太太在山區散步時，突然驚見一條超過175公分長的眼鏡蛇，嚇壞了身旁的太太。（圖擷自李天鐸軍事論壇臉書）

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中時電子報
/綜合報導
李天鐸捕獲的這條眼鏡蛇，身形超過175公分長。（圖擷自李天鐸軍事論壇臉書）

一句「臺灣怎麼會有眼鏡蛇」，作家蔡詩萍被網友噓爆！軍事專家李天鐸日前在山區散步，發現超大隻眼鏡蛇，最後靠捕蛇器將之收拾。他在臉書上貼出這段驚魂記，引來蔡詩萍留言直說，一定是亂放生，臺灣怎麼會有眼鏡蛇。不過，有網友指正他該多做功課，因為臺灣本來就有原生的眼鏡蛇。

李天鐸26日貼文表示，今年已有4次遇蛇記錄，這是他第2次見到眼鏡蛇，該蛇身長超過175公分，粗圍接近碗口大。遇到蛇蹤，同行的太太嚇壞了，另三隻愛犬也跟牠纒鬥，最後他拿出捕蛇器才將之降伏。

李天鐸說，他要嚴厲譴責那些偽善心的無知人士，躲到山區偷放生，他問，如果傷了人誰負責？可惡啊！

蔡詩萍對此深有同感，他在李天鐸臉書留言說，「這一定是亂放生的。否則臺灣怎麼會有眼鏡蛇」，但遭到其他網友質疑，「臺灣本來就有原生的眼鏡蛇，蔡主持人要不要多做功課一下？」。

有網友認為，「去到別人家(山林)，請尊重一下(生態)。」、「臺灣本來就有本土的眼鏡蛇，就算有放生也多屬個案，不要因為無知而看到黑影就開槍。」

另有網友指出，「臺灣的原生種中華眼鏡蛇（Naja atra）體型最大可到約2米，且蛇體粗肥，也屬於平地~淺山物種並非深山蛇，早年長輩口中的飯匙倩就是中華眼鏡蛇的俗稱。

根據維基百科資料，飯匙倩主要棲息於山區、農墾地，在白天活動，但遇到天氣較為悶熱的時候，會改在黃昏活動，遇到威脅時會將頭部昂起頸部擴張成扁平狀,通常不會主動攻擊。

(中時電子報)

文章來源：李天鐸軍事論壇臉書

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