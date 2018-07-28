MLB》國民可能賣哈波？洋基等7隊會搶

2018年07月28日 10:37 中時電子報 盧品青

國民隊猛將哈波(Bryce Harper)的合約即將到期，他將會在季外成為自由球員，尋求他4億美元大約的美夢。如果國民如果不打算繼續簽哈波，有可能趁機把他賣出，租給一些爭冠的勁旅做為即戰力。

一如馬恰多(Manny Machado)加盟道奇，哈波會去的地方肯定也是強隊，前大都會總管杜奎(Jim Duquette)指出幾種可能：首先是洋基隊，由於重砲賈吉(Aaron Judge)受傷必須缺陣3周以上，跟紅襪的勝差又有5場左右，情況十分嚴峻。只要他們願意付出幾名新秀，買下哈波來補強的機會很高。

國東的費城人與勇士陷入膠著，為了甩開緊追的勇士，費城人也可能願意付出幾名選手交換哈波。不過費城人的外野並不缺人，而且跟同區的球隊(國民)交易總是比較麻煩。

美中霸主印地安人的戰績並不出色，卻是最穩定領先的分區龍頭。他們的外野手火力極弱，為了季後賽做準備，哈波是很有魅力的補強。

美西的太空人依舊強大，不過運動家「魔球」總裁比恩(Billy Beane)也還未放棄希望，每年的交易大限前就是他出手的時候，此時正是買下哈波的良機。同區的水手正與運動家爭奪美聯外卡，他們亦可能出手搶人。

國西是戰況最混亂的分區，道奇隨時有被響尾蛇和洛磯篡位的危機。道奇補進了重砲馬恰多，洛磯也可以考慮補進哈波，不過他們的問題主要在於投手。

哈波是國民隊的招牌，賣掉哈波是很瘋狂的主意。但是最近先發投手「天才小史」掛傷兵，他們要爬回國東龍頭的機會頓減，因此也不是沒可能在731前最後一刻將他賣出。

(中時電子報)