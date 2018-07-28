MLB》國民可能賣哈波？洋基等7隊會搶

國民隊外野手哈波。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

國民隊猛將哈波(Bryce Harper)的合約即將到期，他將會在季外成為自由球員，尋求他4億美元大約的美夢。如果國民如果不打算繼續簽哈波，有可能趁機把他賣出，租給一些爭冠的勁旅做為即戰力。

一如馬恰多(Manny Machado)加盟道奇，哈波會去的地方肯定也是強隊，前大都會總管杜奎(Jim Duquette)指出幾種可能：首先是洋基隊，由於重砲賈吉(Aaron Judge)受傷必須缺陣3周以上，跟紅襪的勝差又有5場左右，情況十分嚴峻。只要他們願意付出幾名新秀，買下哈波來補強的機會很高。

國東的費城人與勇士陷入膠著，為了甩開緊追的勇士，費城人也可能願意付出幾名選手交換哈波。不過費城人的外野並不缺人，而且跟同區的球隊(國民)交易總是比較麻煩。

美中霸主印地安人的戰績並不出色，卻是最穩定領先的分區龍頭。他們的外野手火力極弱，為了季後賽做準備，哈波是很有魅力的補強。

美西的太空人依舊強大，不過運動家「魔球」總裁比恩(Billy Beane)也還未放棄希望，每年的交易大限前就是他出手的時候，此時正是買下哈波的良機。同區的水手正與運動家爭奪美聯外卡，他們亦可能出手搶人。

國西是戰況最混亂的分區，道奇隨時有被響尾蛇和洛磯篡位的危機。道奇補進了重砲馬恰多，洛磯也可以考慮補進哈波，不過他們的問題主要在於投手。

哈波是國民隊的招牌，賣掉哈波是很瘋狂的主意。但是最近先發投手「天才小史」掛傷兵，他們要爬回國東龍頭的機會頓減，因此也不是沒可能在731前最後一刻將他賣出。

(中時電子報)

NBA》跟CBA搶人？熱火老總全力慰… NFL》川普振奮！球團老闆鐵腕反…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。