《范保德》導演要求自然 黃仲崑、傅孟柏被念演太多

2018年07月28日 10:41 中時 潘鈺楨

電影《范保德》囊括多位實力派演員，今公佈演員幕後心聲與片場秘辛。男主角黃仲崑演出時，導演時常提醒他不要太做戲，一旦做了戲就會失去角色被賦予的靈魂，這樣詮釋方法與黃仲崑經驗有很大的不同。

戲劇本科出身的男配角傅孟柏，也時常被提醒要小心過度鑿痕的表演方式，避免過多的準備，讓一切自然而不使表演和角色分離。另外傅孟柏也提到一場印象深刻的橋段，飾演范保德的黃仲崑向家人說明自己罹癌的劇情，當時拍攝一直無法營造出導演想要的氣氛，現場僵持快要一小時後，導演蕭雅全不但沒有責備任何人，竟還主動道歉說：「各位不好意思，今天不拍了，收工！」讓傅孟柏覺得不可思議，因為過去若是遇到類似的情況，一定拍到導演滿意為止。

戲中飾演范保德死黨阿猴的資深藝人龍劭華，讚許導演是一個非常仔細的人，就算是較無戲劇張力的橋段，他也會在演出後，耐心地講解他想要的氛圍。被認為最神秘的故事情節，便是古斌飾演的NEWMAN在天井與范保德有相同感受的對稱片段。古斌透露當時詮釋時，其實並不清楚自己所傳遞的，是否與導演想要的感覺相同，甚至焦慮著自己對這場戲的掌握不夠結實。但事後他才體會到導演想傳達給觀眾，從不是直接、明確的東西，「原來他是真的想要我們多糾結一點。」

具有多年演出經驗的莊凱勛，在這次演出每場戲後心裡仍有些納悶，自覺還不是很出色，為何導演覺得可以過關，詢問之下才知道導演是按照角色來引導工作，也就是這樣的疑惑和不解，才讓他所飾演的年輕范保德，呈現出角色應有的疑惑和不解。電影即將在八月十七日在台上映。

(中時 )