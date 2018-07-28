金馬獎最佳動畫片 《大世界》加碼限量4場特映

2018年07月28日 10:41 中時 潘鈺楨

《大世界》限量舉行四場特別放映。（前景提供）

入圍柏林影展正式競賽並榮獲金馬獎最佳動畫片的《大世界》，在去年金馬影展期間早已爆出熱烈好評，如今電影將在台限量舉行四場特別放映，並邀請知名動畫導演麥人杰、重量級動畫人石昌杰舉行映後講座，成為今年暑假影迷不容錯過的焦點放映活動。

《大世界》去年入圍了最佳動畫片、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲三項大獎，成為史上第二部獲得三項金馬獎提名的動畫片，也是史上唯一同時入圍最佳動畫片與最佳原著劇本的作品。風格充滿黑色幽默、內容更針砭時事不手軟的《大世界》其實早在柏林影展首映時，就一鳴驚人獲得國際媒體盛讚，更入圍了主競賽單元、角逐最高榮譽金熊獎，這是繼宮崎駿《神隱少女》後睽違十五年，再次有動畫電影達到此成就。本片將於台北新光影城舉辦四場特別放映，分別於8/25, 8/26, 9/1, 9/2舉行，活動已於今日中午正式開賣。

《大世界》描繪底層社會人物為了發財夢，開始一場搶錢大混戰，爆發的貪欲也引起了致命危機。本片由導演劉健一人包辦了配樂之外幾乎所有製作，在長達三年時間裡，獨立繪製了800多個鏡頭、4萬4000張動畫。他表示，《大世界》中真正的主角其實就是「錢」，他藉此呈現出自己最關注的「人性」，特別是人在面臨選擇瞬間表現出的善與惡。

(中時 )