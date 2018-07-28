金星、地球本該相撞毀滅 神秘「第九行星」捨身救地球？

2018年07月28日 11:16 中時 潘鈺楨

宇宙真有神秘的「第九行星」嗎？是科學家一直在探索的議題。（Discovery頻道提供）

睽違15年，今年7月31日是火星最接近地球的觀測時機，錯過要再等到2035年！火星一直以來都是被最多話題給圍繞的行星，因自然環境與地球相似，不但流傳著「火星人」的存在，甚至被稱為是「下一個地球」。今年六月NASA更發現在火星古老的河床竟存在30億年前的有活力分子，有機物質的存在證明火星可能存在生物。

不只在火星發現有機物質，冥王星也曾發現可疑生命跡象─「冥王星大蝸牛」，地球曾因為太陽系重力軌道影響，注定與金星相撞面臨毀滅，全靠傳說中的「第九顆行星」擋下拯救地球！

2015年7月，NASA回傳的冥王星影像驚呆所有科學家！原本預期會是一片死寂的冥王星影像，取而代之的是看似有一隻「大蝸牛」在爬行的冰原表面，難道真的有生物居住在冥王星？根據科學家研究，冥王星寒冷嚴峻的地理條件並不利於生物存活，負400度的低溫可以使任何生命體在幾秒內結冰，更何況是有蝸牛爬行於地表？科學家們認為這或許是冥王星活躍地質活動所造成的影像，冥王星主要是由冰氮、氨的純冰高山及火山組成，其內部壓力極大促使地表下方的冰氮海不斷攪動，形成濃稠液體推擠浮上表面，依對流理論影像中似蝸牛爬行的軌跡應該是結冰痕跡，而大蝸牛可能是水冰。

雖說大蝸牛並不是冥王星生物的影像證明，卻也證明星球底部的高溫或許能使某些微生物生存其中，因為地球形成初期有八成生物生活在地底，遠比地表上多很多。

40億年前，太陽系各行星的位置不如我們現今看到的樣子，是經歷不斷的重力交互作用才成為現在的八大行星運行軌，排序由原本的木星、土星、海王星、天王星，變為木星、土星、天王星、海王星。起初木星與土星成型較早，其他天體的運行受其影響。木星與土星跳起重力之舞，最後逐漸脫軌向外遷徙而遠離太陽，同時也將天王星與海王星向外甩，改變天王星跟海王星的運行軌道。而海王星被向外甩同時推動了冰質殘骸天體，被推動的冰質天體不但為地球攜帶豐富的碳基分子，而這些有機分子更帶給地球生命必需物質、增加地球適合居住的條件，為地球能夠存在的重要功臣之一。

太陽系中八大行星彼此影響，NASA相信地球不是唯一適合居住的星球，然而地球也曾因太陽系惡霸影響面臨毀滅的命運。木星是當時太陽系中最大的行星，是太陽系的惡霸，在受到木星重力影響，金星與地球注定將相撞毀滅。科學家相信，有顆受重力影響的冰質巨行星代替地球接受被撞的命運，但如今天王星與海王星仍然存在，那會是傳說中「第九顆行星」拯救了地球嗎？而被撞離軌道的第九行星又去哪裡了呢？

Discovery頻道《宇宙有道理第6季》、《NASA秘密檔案第3季》於7月20日起每周五晚間8、9點首播，聚焦各天體運動與組成，從有趣的科學角度切入許多待解答的科學奧秘，探索太陽系中各行星運作影響，試圖解開存疑已久的太空之謎。

(中時 )