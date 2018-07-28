影）2連敗！女奧客遭「熊女」店員狠K露點 還吃毆擊罪官司

2018年07月28日 11:10 中時電子報 張國欽

美國拉斯維加斯一間麥當勞分店，日前發生女店員與女顧客上演全武行！結果體型高大壯碩的店員，將小他好幾號的女顧客，打得落花流水，還露點搖晃，但這起事件的結果出人意表，據國外媒體報導，這名24歲重量級女店員査瓦拉(Erika Chavolla)，目前仍繼續在麥當勞工作，被KO的同是24歲芳特拉(Sabrinah Fontelar)，卻被依毆擊罪起訴。

據英國《太陽報》報導，這起全武行事件，起因在於兩人為了飲料續杯問題發生爭執。芳特拉想要續杯，但查瓦拉認為芳特拉沒有付費，不能飲用，於是芳特拉就對查瓦拉潑奶昔，兩人因此發生扭打，因查瓦拉的體型比芳特拉大一倍，過程中只見芳特拉一路被猛K，甚至被打到露點在外搖晃。

美麥當勞女員工與女顧客互毆。（影片取自YOUTUBE)

儘管影片看來是查瓦拉先出手，但消息指出，查瓦拉目前仍繼續在店裡工作，芳特拉則被指控犯下毆擊罪。

查瓦拉事後指出，事發當日芳特拉講了很多不好聽的話，剛開始並沒有要出手打芳特拉，但對方看到她靠近時，整個人就抓狂了。

芳特拉則在Instagram上喊冤，說自己才是事件的受害者，卻被指控犯下毆擊罪，同時痛罵查瓦拉是「肥賤人」。

麥當勞公司表示，正在調查整起事件起因，對於影片中店員的衝突行為，公司方面不會寬恕。看來查瓦拉恐遭公司處分。

(中時電子報)