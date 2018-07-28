NBA》一切就為紀錄？安森尼喊話要先發

為了保持自己完美先發紀錄，安森尼還沒到火箭就喊要先發。(美聯社)

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中時電子報

儘管還沒跟火箭正式完成簽約動作，「甜瓜」安森尼卻搶先喊話，「我不會擔任替補，我知道該怎麼打比賽，在我依然了解自我狀態的情況下，我絕對不會改打替補！」究竟為何他如此堅持先發？一切都因他到目前還保有1項紀錄。

生涯待過金塊、尼克與雷霆3隊的安森尼，從2003-04年球季開始職業生涯至今15年期間，保持1054場例行賽場場先發紀錄，也是NBA自從1981-82年球季以來，唯一1名能夠出賽超過1千場例行賽，卻未當過替補的球員。

這也是為何上個球季待在雷霆，不少人都跟安森尼建議改打替補，卻被他斷然拒絕的主因之一，他寧願選擇照常先發，然後末節苦坐板凳，根本不管雷霆調度方面的實際需求，一切無非就是想讓自己完美連續先發場次維持下去。

加盟火箭後，由於火箭走了阿里查、巴哈穆鐵兩名主力前鋒，安森尼仍有機會跟哈登、保羅等人一同先發，但從現實面來看，安森尼將成火箭第3進攻點，加上他的防守欠佳，火箭總教練丹托尼該怎麼用他，必定傷透腦筋。

只是安森尼的誇張舉止不僅於此，NBA資深記者薛瑞丹28日爆料，安森尼正在努力得到1件印有他名字的老鷹球衣，問題是透過3方交易來到老鷹，隨即遭到買斷的他，到底要這件老鷹球衣幹嘛？他的偏執個性充分展現。

(中時電子報)

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