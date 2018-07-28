檢察官林俊佑道歉 學生家長痛批：根本看不到誠意

2018年07月28日 11:15 中時 張祈

據媒體報導，帶著警察到幼兒園「私開刑堂」的花蓮地檢署檢察官林俊佑，事發後終於出面道歉，向一家平面媒體公布他的道歉聲明，向長官、同仁、小朋友、家長、家人朋友及兩位小隊長致歉，但花蓮地檢署主檢王怡仁指出「沒有收到新聞，早上看新聞在知道」，引發大街打人、小巷道歉質疑，家長批根本看不到誠意，根本是「卸責聲明」。

媒體向花蓮地檢署求證林是否真的道歉，主檢王怡仁指出，「並沒有跟林俊佑取得聯繫，道歉聲明也是早上看媒體群組才得知，地檢署也決定不再回應。對於林檢透過媒體道歉的作法，王怡仁強調「不予回應，但尊重」。

「沒有家長會帶著警察去學校溝通！」學生家長痛批，事發至今林檢都沒有到校道歉，對學生、教職員、家長造成的傷害，道歉聲明還強調自己是按照規定到學校跟老師「溝通」，把責任推向學校霸凌處理不當，導致他情緒失態，道歉態度傲慢，根本看不到誠意。

另一名學生家長看完聲明稿後，無奈指出，林檢至今仍認為女兒是被霸凌，教育處官員介入調查，透過監視器、訪談家長等，認定並無霸凌一事，看不出來林檢在道歉。

林俊佑的道歉聲明全文如下：

「首先，我要向長官、同仁道歉，因為我的行為失狀造成社會觀感不佳；其次，要向小朋友以及家長道歉，因為我一時氣憤而對小朋友語氣失之過眾；此外，向親愛的家人朋友道歉，抱歉我讓你們失望、難過；兩位小隊長，連累了你們，我深感不安難捨；最後，向廣大社會大眾致歉，引起社會動盪不平之氣，我深感遺憾。

事情發生的緣由，是我發現女兒長期被同學霸凌致身心不穩定，受傷並有幼兒憂鬱症之徵兆。而園方處理態度消極，甚至可能參與其中乃至包庇，一時情緒失控而言行失狀。而因本人來自外地，友人不多，乃找平日工作上夥伴兼當地好友的休假員警，一同前往學校了解，並依照雙方合約（網路上即可找到之定型化契約）所賦予之異議、協商等權利，向園方要求說明。而對調查該霸凌事件之態度推諉，難以溝通，對於事件處理無望，因之悲憤莫名、失神，以致有失態並與對方乃至與小朋友交鋒之不當言論，實感抱歉，然本人絕無恐嚇、強制之犯意，而進入幼稚園與校方溝通是身為家長之權利，更非侵入住宅。另蘋果日報所拍攝指稱之「被罵女童」照片，實係本人女兒，並非期同學，該媒體報導有誤，特予澄清。

本人因急於保護家人，一時言行失當，造成小朋友與其家長之困擾，甚至損及檢方形象，深感抱歉，本人願積極面對處理後續事宜。」

(中時 )