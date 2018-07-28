《裸舞芭比》藝術心法 金球獎女星也驚艷

2018年07月28日 11:16 中時 潘鈺楨

芭比21歲時接觸到嘎嘎舞蹈。（佳映提供）

因演出HBO原創影集《美麗心計》（Big Little Lies）而榮獲艾美獎、金球獎最佳電視影集女配角的美國女星蘿拉鄧恩（Laura Dern）近年來事業、愛情兩得意，也不避諱地在紀錄片《裸舞芭比》（Bobbi Jene）中，在影片主角女舞者芭比（Bobbi Jene）面前坦承自己曾花費大把鈔票找心理醫師諮詢，並對芭比以舞蹈療癒自己心靈與身體的方式感到驚嘆不已。

「給自己的身體歡愉吧！享受歡愉，享受努力」，《裸舞芭比》的主角芭比珍史密斯（Bobbi Jene Smith）對蘿拉鄧恩如此說道，是她的舞蹈心法也是經驗分享。曾在知名的以色列巴希瓦舞團（Batsheva Dance Company）待了十年的美籍女舞者芭比決定返鄉展開另一段人生旅程，對她而言最難以割捨的，就是小她十歲的以色列籍男友。舞蹈技巧和生命體會能夠隨著芭比的舞步繼續延續下去，但她心中的摯愛是否願意跟她一起搬到紐約？十年來，她從單純的舞者蛻變為將思想和生命經驗具象化的編舞家，將自己的靈魂赤裸裸地呈現在觀眾面前。

以色列巴希瓦舞團的領導者歐哈德納哈林（Ohad Naharin）以其獨特的嘎嘎（Gaga）舞蹈技巧聞名於世。《裸舞芭比》的主角芭比就是在21歲時接觸到嘎嘎舞蹈技巧，奮不顧身地離鄉搬到以色列，加入巴希瓦舞團，還和世界級的舞蹈名家歐哈德納哈林談了一段轟轟烈烈的忘年之戀。十年後，她的男友已換成年紀只有20出頭、向她學習嘎嘎舞蹈技巧的年輕舞者。當芭比決意離開舞團返鄉，年輕情人是否會追隨她的腳步竟成了她最無法跨越的門檻。

電影將在8月5號（週日）下午14:00於台北信義誠品六樓視聽室放映，由第十九屆國家文藝獎舞蹈類得主何曉玫擔任映後講座的講師，將帶領現場觀眾感受舞蹈藝術的魅力。更多詳情請洽想映電影院臉書粉絲團：https://www.facebook.com/jointmovies/

(中時 )