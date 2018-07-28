神不保佑壞人！毒販放天燈祈求別被抓仍落網

2018年07月28日 11:51 中時 呂筱蟬

嫌犯販毒還曾放天燈祈禱別被警察抓。(警方提供)

為避免青少年淪於毒害，警方執行「安居緝毒專案」，桃園市中壢警方局結合刑事警察局偵查第二大隊，27日兵分多路搜索查獲37歲童姓嫌犯籌組販毒集團，搜索時還發現一張嫌犯放天燈照片，上面竟寫「警察退散、保大退散」等字，顯然祈福字語無法上達天聽，顯得格外諷刺。

童嫌以檳榔攤為據點，指揮旗下成員前往派送毒品，經調查蒐證發現，該集團為擴大發展販毒事業版圖，甚至有將毒品包裹宅配寄至外縣市。

童嫌自知被落警方鎖定後，在住處還假裝不在家，在員警使用破門器及荷槍實彈帶著長槍及防彈盾牌前往攻堅，展開強力掃蕩不法將童嫌帶案偵辦，而狡滑的犯嫌還不停帶著警方前往頂樓、水塔等無關緊要的地方實施搜索，但最後仍在童嫌的房間內、桌上、皮包、置物盒等處查獲大批販毒用具及毒品。

檢警除將販毒集團成員4人拘捕到案外，並同步傳喚該集團購買毒品之藥腳10人到案說明，現場並查扣安非他命194公克、毒品咖啡包12包、行動電話6支、電子磅秤、毒品吸食器、制式子彈5顆、改造手槍1把（無槍管）及販毒所得款項新臺幣5萬3,000餘元等物，全案訊後依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

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(中時 )