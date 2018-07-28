慟！兩童撐不過宣告不治 龜山機車行火警再添兩死

龜山區機車行火警再添2命，釀成3死3傷。（甘嘉雯翻攝）

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龜山區機車行火警再添2命，釀成3死3傷。（甘嘉雯翻攝）

位在桃園市龜山區萬壽路二段路上的一家機車行，26日晚間發生大火，警消當晚救出6人，其中1名莊姓阿嬤送往醫院後宣告不治，7歲詹姓男童、40歲劉姓男子以及4歲的許姓女童在加護病房治療，不過院方今天凌晨發出不幸消息，4歲女童與7歲男童皆宣告不治。40歲劉姓男子仍在加護病房治療。

桃園龜山一間老機車行，26日深夜，疑因配電箱電線走火慘遭祝融，消防人員救出6人，經搶救後，劉妻不幸死亡，不過回來過暑假的劉家長女4歲女兒以及7歲男童，28日清晨宣告搶救無效死亡，這場火警帶走3條生命，這場火警共造成3死3傷悲劇。

發生在26日深夜的機車行火警，疑為總電源配電盤電線走火，引燃附近雜物，71歲劉姓老翁在和67歲的莊姓妻子育有2子2女，女兒都出嫁，周末假日會帶6個外孫返回娘家同樂。

不料這場火來得又急又猛，劉姓老翁與11歲黃姓外孫，因為接到鄰居電話，順利從頂樓加蓋逃到隔壁，搭雲梯車脫困。

消防人員在半小時內滅火，但卻也在民宅2樓不同房間尋獲3人，都沒有無生命跡象，經送醫急救恢復呼吸心跳，但其中4歲女童搶救後，在28日宣告死亡，而7歲男童也不治，莊姓老婦則是在2樓廁所尋獲，身體並無燒燙傷，疑躲進廁所避難，遭濃煙嗆傷，當時送醫不治。

(中時電子報)

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