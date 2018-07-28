新竹首戰誓師 小英VS老馬 洪耀福：「改革與反改革」對照組

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中時

民進黨今天起將進行為期一個多月的候選人授旗誓師大會，首站是新竹縣；由於身兼黨主席的蔡英文總統今開始輔選，馬英九也開始啟動，有人形容現在像2012年大選雙方的對決之戰？民進黨秘書長洪耀福表示，很樂見前總統馬英九出來替國民黨助選，馬英九剛好提供了一個「改革與反改革」的對照組。所以馬英九一出來，就代表國民黨要走回頭路？洪耀福說，當然是這樣子，改革是一條艱辛的道路，我們改革也不走回頭路，會堅強往前走，馬英九則代表改革走回頭路、改革往回走的對照組。

今除了總統為民進黨縣長參選人鄭朝方及縣議員等參選人授旗，圓山飯店董事長張學舜擔任鄭朝方競選總部主委，還邀請亞太和平研究基金會董事長許信良及農委會主委林聰賢等也出席力挺。

被問到，由於小英總統開始輔選，馬英九開始啟動，現在像2012年大選雙方的對決之戰？

洪耀福說，很樂見馬英九出來替國民黨助選，馬英九剛好提供了一個「改革與反改革」的對照組，對民進黨來說，可以把兩年來推動的改革，跟馬英九八年來不願推動的改革做個對照。

他表示，馬英九出來替國民黨輔選，難道要回到馬英九時代，兩岸是買辦的政治？或是經濟不振，還是一套核能，不願走向非核家園，罔顧國家安全，總總事情，馬英九出來輔選，就是改革與反改革的對照組。

(中時 )

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