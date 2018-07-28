澳媒爆美軍欲轟炸伊朗？ 美防長怒斥：假的！

2018年07月28日 11:45 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，美國總統川普（Donald Trump）近日與伊朗鬧得很僵，不僅對其總統魯哈尼（Hassan Rouhani）嗆聲、還讓該國軍隊司令官說出不畏懼戰爭的言語，都讓外界相當擔憂。但前日澳洲卻有媒體「爆料」，指稱美軍近期內、將以飛彈轟炸伊朗境內的核子設施。對此傳聞，美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）稍早已公開駁斥，「我從未聽過這個決策，我更不知道澳洲媒體是從哪裡聽來的消息！」

從川普當選之初，就不斷地抨擊伊朗、並逐步推翻歐巴馬（Barack Obama）的決策，不僅強化對伊朗的制裁，更不惜讓國內多家大廠因此損失大筆訂單。美伊之間的矛盾和對立局勢愈發明顯，一向被稱為溫和派、也願意與西方國家談判的總統魯哈尼，先前更公開表示，若美方執意加強制裁、那伊朗也不排出出動海軍艦隊，封鎖波斯灣（Persian Gulf）上運輸石油的關鍵：荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道，讓全球經濟與產業更加感到憂心忡忡。

立場漸趨強硬對立的美國伊朗，川普（圖左）近日又和伊朗總統魯哈尼（圖右）槓上。（圖/美聯社）

川普於上週日透過推特、以一種恐嚇威脅的口吻表示，「告訴魯哈尼總統，千萬、千萬不要威脅美國政府，否則你們將遭遇前所未有的打擊！我們不再是那個只會冷眼旁觀，你們濫用那些暴力或死亡字眼的國家，最好小心點！」

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月23日

但對於可能造成更大恐慌的轟炸傳聞，澳洲現任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也連忙出面澄清，他公開否認澳洲或美國，近期內有攻擊伊朗的打算，滕博爾在記者會上表示，「川普總統對伊朗做出他個人清楚的觀點，但對澳洲、對我個人或整個內閣來說，這個『故事』根本是百害無一利的舉動！」

(中時電子報)