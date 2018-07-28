新莊母女1死1傷命案 3嫌落網坦承犯案

警方攻堅將睡夢中的林嫌、張嫌逮捕。（王揚傑翻攝）

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涉嫌母女1死1傷的3名嫌犯，全遭警方逮捕。（王揚傑翻攝）

新北市新莊區26日發生母女1死1傷命案，與母女同住15年的犯嫌34歲林姓男子及2名共犯，今(28)日凌晨已全被警方逮捕，漏夜從南投帶回新北偵訊，林嫌等人坦承預謀犯案，但只為取財，沒想到會出人命，面對媒體詢問，林嫌口吐一句「對不起」。

案發後，新莊警分局調閱案發地點新莊中和街周遭監視器，隨即鎖定34歲林姓男子、37歲張姓男子及33歲彭姓男子涉案，分騎乘機車逃離現場，警方先於27日下午4時20分，在板橋區四川路拘提彭嫌到案，彭嫌坦承與林、張2人共同犯案。

經積極追緝，28日凌晨0時12分許，警方循線在南投市中興路某旅社，逮捕主嫌林男及張男到案，現場搜獲贓款3萬餘元及金戒指等贓物。

林嫌供稱，因近日常遭母女指責手腳不乾淨，為此心生不滿，加上最近缺錢花用，遂於25日邀集張、彭2人，合謀盜取母女財物。

警方調查，林嫌26日下午先騙死者母女各吃下3顆安眠藥，說是補肝腎的藥丸，待母女昏迷後，，通知張、彭進屋，先綑綁被害人及封其眼、口，然後搜刮屋內財物。3嫌供稱，逃逸前還確認過母女有呼吸，他們無意傷害人命。

警方表示，當天晚間8時許，傳出1人死亡消息，3人當晚急忙相約見面，計畫分頭逃亡，彭嫌躲藏在板橋住處附近，林、張則共乘機車從萬華直驅彰化，27日清晨到達彰化，林嫌因心存愧疚，還到宮廟祭拜懺悔。

27日晚間，2嫌計畫北上苗栗繼續躲藏，但騎機車至南投時，突然天降大雨，於是2人隨意尋得一間旅館休息，行蹤被警方掌握，趕赴將2嫌逮捕。

(中時 )

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