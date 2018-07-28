林光華挺林為洲 洪耀福：雖是機會但不覬覦對手分裂

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民進黨今天起將進行為期一個多月的候選人授旗誓師大會，首站是新竹縣；媒體詢問，國民黨立委林為洲說要脫黨參選新竹縣長，新竹縣對民進黨是否很有利？民進黨秘書長洪耀福表示，國民黨分裂對民進黨來說是個機會，但是選舉民進黨從來不覬覦對手的分裂。

今除了總統為民進黨縣長參選人鄭朝方及縣議員等參選人授旗，圓山飯店董事長張學舜擔任鄭朝方競選總部主委，還邀請亞太和平研究基金會董事長許信良及農委會主委林聰賢等也出席力挺。

媒體詢問，國民黨立委林為洲說要脫黨參選新竹縣長，新竹縣對民進黨是否很有利？洪耀福說，國民黨分裂對民進黨來說是個機會，但是選舉民進黨從來不覬覦對手的分裂，民進黨相信，鄭朝方代表民進黨參選，是個非常優秀的候選人，鄭朝方一定會成為下一個新竹市長林智堅，成為下一個桃園市長鄭文燦，因為候選人優秀，所以對選舉充滿信心，一定不是國民黨分裂。

由於前民進黨新竹縣長林光華在地方說要挺林為洲；鄭朝方表示，感謝小英總統首戰就來到新竹縣輔選，新竹縣民進黨支持者有個特性，就是不管別人再怎麼分裂，大家就會更團結，不管別人怎麽操弄或是民調之類的，他們越是會用智慧排解，代表民進黨參選就要有一個氣魄，讓新竹縣擺脫恩怨，可以走向新的時代要翻下一頁。

被問到派出許信良來站台是不是為了壓林光華？鄭朝方說，有很多客家會來幫他加油，都代表著不同價值，這次非常有信心，能讓新竹縣走向新時代跟新竹市、桃園市一樣，開創一個大新竹的美好將來。

至於鄭朝方最大優勢是什麼？洪耀福表示，年輕、新的想法，在新竹縣這樣地方，讓年輕人做做看，注入一些新的想法，就像新竹市長林智堅，做了市長之後，新竹市這四年的改變，讓新竹縣市的民眾印象都非常深刻，年輕一代有新的創意，新的想法一定可以帶來新的改變，鄭朝方最大優勢是帶來新的夢想跟新的方向。

(中時 )

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