黃國書催生台中第一座國際足球場

2018年07月28日 12:03 中時 陳世宗

世界盃賽事甫落幕，台灣雖然沒有踢進會內賽，但足球世界排名第121已經創新高，且在基層培養的足球人口也越來越多。立法委員黃國書有鑑於台中市尚未有具國際標準規格的足球場，遂於立法院爭取前瞻建設預算將足球運動休閒園區落腳於台中市。

黃國書27日特邀集體育署、市府運動局、台灣足球發展協會、台中市足委會、知名球評和台中藍鯨女子足球隊等單位一起會勘位於北屯區環中路與更生巷口的球場預定地，彙整各單位的建議讓這個足球運動休閒園區能更專業完善。

體育署許馨文組長和市府運動局王慶堂局長表示，這塊文中小6用地約7公頃，將規劃興建1座符合國際賽規格、可容納6000名觀眾的足球專用主競賽場，以及1座練習場11人制足球場和3座5人制足球場，計畫經費約7.5億，其中體育署補助4.5億，剩下3億由台中市政府自籌，目前已於市政會議通過，正提送議會審議中。

知名球評石明謹和鄭先萌表示，透過調整基地配置的方式，就可以充分利用空間將球場增加為3座11人制以及9座5人制足球場，並且建議政府須思考將台灣足球俱樂部化，並成立正常化的足球聯盟，才能讓好不容易蓬勃發展的基層足球人口有更加制度化的踢球環境。

台灣運動產業協會的焦佳弘顧問也建議政府，在發展足球運動時須有商業化的考量，讓球隊、球場和俱樂部或聯盟都有自籌經費甚至營利的能力，才能長久發展。

立委黃國書表示，從世界盃造成的熱潮就可以看出台灣絕對不是足球沙漠，只是長久以來缺乏政府的支持以及長遠的發展規劃。發展足球運動要有球員、軟硬體設備以及完善的制度，三者缺一不可。

黃國書說，他在立法院特別爭取前瞻基礎建設預算來興建足球運動休閒園區，就是希望在台中市能有舉辦國際賽事的標準球場，讓為數眾多的地方基層足球隊能有足夠的練習與比賽場地，更進一步提供市民良好的休閒運動場所。

黃國書強調，正當全世界都在發展足球運動的時候台灣自然也不能缺席，政府須提供更好的環境和制度才能因應持續成長的足球人口，從世界盃甚至其他國際重大運動賽事的經驗來看，若比賽取得好成績不僅能增加國民的自信心，更能促進經濟和觀光發展並提昇國家知名度，讓台灣更有國際競爭力。

(中時 )