台大校長遴選案難解 葉俊榮籲：各界各退一步

2018年07月28日 12:07 旺報 李侑珊

教育部長葉俊榮28日出席大學社會實踐博覽會。（張鎧乙攝）

教育部長葉俊榮28日出席大學社會實踐博覽會，對於台大校長遴選事件迄今未獲解決，他在受訪時表示，大學校長遴選制度需要做檢視與檢討，也期盼各方能以善意理解此事，「稍微各退一步，若持續糾結，解決爭議將會相當困難。」

葉俊榮說，他一上任教育部長後，便在解決台大校長遴選事件，但論及此案本質，不適合單以就任或不就任來討論，應回歸制度或內涵來加以審視；近來他做了很多溝通與請教，對於議題的了解比較聚焦，當中也發現，大學校長遴選制度需要做檢視與檢討，此方面未來需要做更多努力。

教育部長葉俊榮（右）28日出席2018大學社會實踐博覽會開幕儀式，參觀各校展出成果時，並親身體驗手工編織。（張鎧乙攝）

教育部長葉俊榮（左二）28日出席2018大學社會實踐博覽會開幕儀式，並參觀各校展出成果。（張鎧乙攝）

葉俊榮強調，處理台大校長遴選案這個個案，「我們將改革的方向導入，期待大家，不要一直聚焦在事件最後發展會如何的角度」；他也呼籲各界能透過善意，各退一步，如果一直糾結下去，想要解決就會變得非常困難，教育部與相關部會將會秉持坦承與善意的立場，去面對與溝通，「有相當多的善意都在進行」。

教育部長葉俊榮（右）28日出席2018大學社會實踐博覽會開幕儀式，參觀各校展出成果時，並親身體驗手工編織。（張鎧乙攝）

至於葉俊榮與台大前校長陳維昭近日會面，討論此案，葉俊榮則說，與陳維昭見面的過程中，交換許多意見，也做了一些討論；對於此事未來的發展，葉期盼能有更好的結構性因應措施。

(旺報 )