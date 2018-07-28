擋金廈通水典禮 洪孟楷批政府：兩岸受阻就「家暴」國人

晉江市龍湖鎮的龍湖水庫。（新華社資料照片）

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中時電子報

東亞青運主辦權被取消事件，正持續發酵中。政府出面抗議之外，也出手讓對岸難看，陸委會決定推遲金廈通水典禮！國民黨發言人洪孟楷在臉書批評，兩岸受阻就「家暴」國人，蔡政府懲罰自己人有事嗎？

金門為解決用水問題，自大陸晉江引水，工程完竣後已通水使用中。金門縣府與陸方原訂在8月5日各自舉辦引水典禮，但陸委會昨表示，目前「時機不宜」，希望金門縣府推遲儀式。

國民黨發言人洪孟楷在臉書批評，兩岸受阻就「家暴」國人，蔡政府懲罰自己人有事嗎？他表示，為了反制大陸施壓，陸委會要求金廈通水典禮暫緩，金廈通水主要是要引水進金門供國人使用，通水受阻受傷害困擾的還是金門人，陸委會無力向對岸溝通，就以懲罰自己人來當制裁，不就像在外委屈後打小孩出氣的家暴家長嗎？蔡英文政府辦法拿不出，只能懲罰自己人，是腦子有洞還是有事？

洪孟楷說，過去兩年多兩岸關係在蔡政府主導下停滯變冷凍，而過去包括M503航線事件，蔡政府所幸也不核准兩岸春節加開班機，反而令台商無法返鄉過節家人團聚，換句話說，陸委會在兩岸上沒有熱線暢通，傳遞訊息被「已讀不回」，遇到事情就懲罰國人，這種自傷一千、對方會不會傷還不得知的精神勝利法，真的只能給蔡政府和陸委會87分，永遠高不了。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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