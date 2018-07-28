北市》社子島開發 姚文智批柯沒同理心

2018年07月28日 11:53 中時 鄭舲

內政部都市計畫委員會日前審議通過社子島開發案，有居民不滿北市府提出的安置計畫，質疑是「滅村」。民進黨台北市長參選人姚文智今早在福安里區民活動中心舉辦「社子島開發政策說明會」，提出關於社子島開發的核心主張，強調要有共識的安置計畫，保留社子島聚落文化，才會推動開發。

姚文智指出，台北市長柯文哲提出的社子島開發案採用全區區段徵收，僅以2480個門牌號碼作為安置計畫主體，但社子島經過半世紀禁建與限制發展，導致產權複雜，一個門牌住了7、8戶。他強調，沒有獲得居民共識的安置計畫，就不會推動社子島開發案，不只要戶戶安置，更要做到人人安置。

姚文智也說，柯文哲的計畫脫離現實，完全以觀光客心態、一日旅遊方式決定社子島的未來，但社子島的歷史、產業、人文、生活完全被忽略，安置計畫缺乏同理心。姚文智主張不採用全區區段徵收，部分地區採取公辦都更，改善社子島房屋頹敗、違規工廠等問題，且要深入家戶了解居民生活型態，讓居民都能得到了解照顧。

姚文智說，柯文哲在2016年2月以i-Voting形式選出「生態社子島」開發方案，但實際社子島居民支持度只有兩成，當然必須在重新取得居民共識下重議變更。因此他當選後，將以多元開發方式，重議變更柯版。而為了保障社子島發展權，也將訂定《社子島都市更新與開發案置及補償特別自治條例》。

姚文智說，社子島禁建半世紀，網紅不要來當遊戲，社子島要開發，但過程要有同理心，了解家家戶戶的想法，保留社子島聚落文化、人文生態，不是滅村迫遷。

(中時 )