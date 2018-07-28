NBA遊戲加入女球員 球迷看法兩極

2018年07月28日 12:00 中時電子報 盧品青

美國廠商EA製作的NBA老牌遊戲「NBA Live」系列於去年首度加入女籃WNBA的球隊，畢竟WNBA原本就是隸屬於NBA的聯盟。不過今年EA更加大膽，直接引入「創造女球員」的功能，並且可以加入男子球隊。

儘管這只是遊戲，仍引起國外球迷熱烈討論，反對的聲浪也不小。許多人認為這種強制的女男平權在體育界顯得很可笑：「太好了，我可以扮演一個年薪5萬美元的女球員加入金州勇士隊。」「女籃的用球比男籃小(周長少1吋)，她們加入男籃的命中率還能維持嗎？」「別忘了要把女球員做醜一點，免得被女權罵物化。」

除了本來就存在的女性玩家，也有一些支持者表示玩法更多樣了：「我可以創一個220公分的女人打爆NBA球隊。」「可以用女球員灌籃還不好嗎。」「屁股和胸部調成最大。」「支持跨性別人士。」

也有玩家指出，EA其實在之前的戰爭遊戲「戰地風雲」系列就加入女兵了，雖然紅軍似乎有過女戰士，但依照二戰時期英美的政策，女人是不上前線的。那時引起的反彈聲浪更大，還有隨處可見的美國黑人士兵也不符史實，不過製作人仍堅持政治正確是他們的既定路線。

火花隊女將帕克(Candace Parker)對EA的做法表示肯定：「不管是遊戲或是WNBA，只要能幫我們增加曝光度的，都可以對我們產生實質幫助。」

(中時電子報)