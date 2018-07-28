毒咖啡包裝新潮 仍遭警識破被逮

2018年07月28日 12:12 中時 陳世宗

警方在張男的隨身包包內發現含有二級毒品安非他命成分的咖啡包。（陳世宗翻攝）

陳姓男子開著向朋友借來的轎車，卻把車輛違規停車在便利商店前，正要下車買飲料時遇上保大巡邏員警，陳男卻神情緊張形跡可疑；員警直覺有異，果然在乘客張男隨身包包內發現毒品咖啡包；全案依法移送法辦。

警方指出，保安警察大隊暑假期間執行青春專案，保護青少年加強巡邏盤檢勤務，第二中隊賀中隊長等5名員警，於日前晚上巡邏經過台中市西屯區黎明路，發現一輛自小客車，車上駕駛陳男（87年次）與乘客張男(84年次、有詐欺及毒品前科)形跡可疑，且車輛違規停在紅線。

警方表示，員警趨前盤查，乘客張男及陳男下車後心虛滿臉慌張！並從車內及身上傳出濃濃的K他命味；員警在張男的隨身包包內發現含有二級毒品安非他命成分之咖啡包2包(毛重15.19公克)及張男的外套口袋內藏有K菸1支，張男向警方供稱自己非常喜歡超級瑪莉，剛好毒咖啡包的包裝是超級瑪莉，因一時的好奇才會買來試用。

警方隨後檢視車上物品時又發現腳踏墊上有另1支使用過的K菸蒂及K他命一小瓶(毛重6.46公克)，駕駛陳男這次將車違停在便利商店前，下車買飲料卻引來警方的注意進而被查獲毒品，真是一名豬隊友，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

保安大隊表示，暑假期間，青少年在外活動頻率升高，容易涉足不良場所，發生暴力、吸毒等偏差行為，警方將在執行「青春專案期間，展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，預防青少年染毒」。

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(中時 )