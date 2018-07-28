東亞青運宣傳影片貼臉書 林佳龍霸氣回：給世界及大陸上了一課

2018年07月28日 13:17 中時 王文吉

東亞青運宣傳影片原定下月公布，因主辨權遭取消，提早在林佳龍臉書曝光。（王文吉攝）

原定下月才要公布的東亞青運宣傳影片「未知的力量」及「我們幫你上一課」，因主辦權遭片面取消，提早在市長林佳龍臉書相繼曝光。林佳龍27日上午視察豐原水資源回收中心時表示，年輕選手拍攝的影片，令人感動，無論任何的挫折，還是要堅定步伐，永不放棄，「這件事件除給世界上了一課，也給大陸上一課！」

「我們永不放棄！」林佳龍強調，看到年輕的選手參與拍攝的影片，令人很感動，東亞青運主辦權遭取消，反而是年輕人在鼓勵我們，「無論任何的挫折，我們還是要堅定步伐，全力以赴！」林佳龍也說，這些孩子們的成熟度超越很多人想像，很多人覺得被欺負，但是也要有志氣，台灣一定可以走出一條路。

「賽事主辦權遭取消，除給世界上了一課，也給中國上一課！」林佳龍表示，真正運動的精神是公平競爭，透過運動來追求和平等普世的價值，現在政治介入體育，市府會和年輕選手站在一起，「相信只要再努力，終究會讓世界看見」。

媒體追問未來事件交易所最新預測「因東亞青運主辦權遭取消，林佳龍連任的看好度，僅次於台北市長柯文哲」。對此，林佳龍回應，目前先把選舉放一邊，全力搶救東亞青運，讓年輕選手有出賽的機會，希望全國民眾的支持能轉化為國際發聲力量，讓越來越多國家了解這個事件，市府也會在最快的期間內提出申覆書。

(中時 )