新北》蘇貞昌落後侯友宜15％ 民進黨又將出大群館奧步？

2018年07月28日 12:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

又有最新民調顯示，新北市選戰上，國民黨候選人侯友宜支持度為46.3%，民進黨蘇貞昌則為31.1%，兩人差距高達15.2%。民調公布後，民進黨立委段宜康和台北市議員周威佑又開始打侯友宜的文大宿舍案。民進黨是否為了打贏新北選戰，又將重打文大案？

據《信傳媒》26日報導，新北市長選舉的最新民調顯示，侯友宜的支持度為46.3%，而蘇貞昌則為46.3%，兩人差距達15.2%。而在這份民調中發現有近三成的時代力量支持者也挺侯友宜。TVBS民調顯示侯友宜支持度為48%，蘇貞昌則是29%，2人差距為17%。而台灣世代智庫公布的民調則顯示，侯友宜支持度為42.6%、蘇貞昌則為40.6%，兩人差距僅2%。台灣世代智庫所做出的民調結果與《信傳媒》和TVBS的結果差距最大。

就在民調公布後，段宜康和周威佑在臉書上又開始針對侯友宜的文大宿舍案窮追猛打，兩人質疑「從1997年到現在，侯友宜家靠著『九九門牌』收租，已經超過2億元了。每年都要申報財產，這一大筆錢跑到哪裡去了」？

眾所皆知，段宜康是民進黨內的大砲手，當大砲手又開始對侯友宜發動攻擊，是否意謂民進黨又要用文大案窮追猛打？似乎忘記《美麗島電子報》董事長吳子嘉曾在政論節目《年代向錢看中》的真心建言，「民進黨猛打侯友宜的文大宿舍案，最終也不會翻盤，因為民進黨執政太爛，蠢事幹太多，大環境不利蘇貞昌」。

(中時電子報)