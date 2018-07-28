新竹縣授旗 蔡英文諷：我們的對手還在為誰要選爭論不休

2018年07月28日 12:27 中時 曾薏蘋 、邱立雅 、邱立雅

黨主席的蔡英文總統的輔選列車，首站就選在新竹縣。(曾薏蘋攝)

的蔡英文總統授旗。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統的到臨，受到新竹縣鄉親支持者的歡迎。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統和民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統受到新竹縣鄉親的歡迎。(曾薏蘋攝)

民進黨今起展開為期一個多月的候選人授旗誓師大會，首站是為新竹縣參選人鄭朝方授旗；身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，「當我們埋頭準備政策，我們的對手，還在為誰要選、誰不能選，誰要跟誰結盟，爭論不休，新竹縣最不需要的是內部紛爭」。沒有錯，新竹縣的選情，一直都很艱困。但是她說過，沒有不能翻轉的政治版圖，沒有不能打破的政治板塊。只要大家團結起來，相信人民會看到誰是真正付出的人，誰是真的有願景、有想法的人。

她強調，要請大家認真考慮、想一下，新竹縣需不需要改革？新竹縣需不需要進步？新竹縣應不應該選出一個不一樣的縣長，來給新竹的發展帶來新的願景跟思考？

蔡英文表示，這一場選戰，鄭朝方提出了「新竹維新三支箭」。第一支箭，是要把營養午餐結合在地的食農教育，讓小朋友開心，家長放心。第二支箭，要提升新竹的環境品質，像是垃圾問題、飲水品質、河岸改造，要解決問題，也要把基礎設施做好。第三支箭，就是解決交通問題。「前瞻基礎建設計畫」，要把竹北到新竹的輕軌建設起來，讓大家不再塞車。現在還差最後一哩路，朝方也說他當選後，要跟新竹市的林智堅市長一起來規劃，一起來解決。

蔡英文今致辭全文

要替新竹縣未來發展，找到新方向的鄭朝方，在場的立法委員，議員，所有的黨公職先進同志，以及這次新竹縣的全體候選人，還有我敬愛的新竹縣縣民頭家，大家好！

今天，是我們「改革挺台灣」全國授旗誓師大會的第一場。我們選在新竹縣，也代表了我們的決心，這次我們選舉一定要在新竹縣獲勝。

上個星期，我才剛去了新埔，今天又來到竹東。連續兩個星期來到新竹縣，原因只有一個，因為我們要全力來支持朝方，讓他選贏，讓改革進步的力量，可以帶來新方向，翻轉新竹縣、改變新竹縣。

這一場選戰，我們的主軸，叫做「改革挺台灣」。我知道在場很多鄉親，過去幾年來，給我們很多很多的支持。

長期以來，新竹縣一直是我們的艱困選區，但是我相信在這裡，人民想要改革、想要進步的期待，不會比全國任何一個地方少。

這幾年來，我全國走透透，深深感覺到，越是在艱困的地方深耕，就能夠得到越多的溫暖。每一次我到新竹縣來，感受到新竹縣民的支持，感謝大家對改革的支持，謝謝大家。

最近，我看到有一些批評，認為政府施政的不好，造成經濟停滯、年輕人徬徨無助、電力供應出現問題。我要用今天這個機會，反駁這些說法，說給鄉親聽，讓鄉親了解我們這兩年多來的努力。

過去兩年多來，我們推動了許多改革，過程中確實有一些動盪，但是一項一項，都做出了成績。我列舉五項和鄉親報告。

第一個政績，就是經濟變好了。批評我們的人說經濟停滯，我倒是想請大家回想一下，2016年5月我接任的時候，經濟學家都在討論經濟成長率能不能「保一」，因為2015年國民黨執政時經濟成長率只有0.8，2016年的第一季，也就是國民黨執政的最後一季，經濟成長率還是負的。

但是這幾年下來，經濟都在穩定成長，兩、三年來，經濟成長率都超過預期，去年第三季以來，連續三季成長率都超過3%。景氣燈號轉為綠燈。出口也在成長。連續20個月的正成長，2016年5月接任的時候，出口是連續15個月的負成長。各位我們有沒有做出成績?

鄉親如果有投資股市，更能感受到，股市上萬點已經超過一年。顯現出經濟基本面很好，而資本市場的管理也很好。過去執政，現在在批評政府的人，應該把過去的數據拿出來比一比，自我檢討一下。

第二個政績，我們提升了薪資所得。這兩年多以來，我們不僅兩次提高基本工資，把過去年輕人22K的天花板，現在變成基本薪資的樓地板。我們也主動幫軍公教加薪，希望能夠帶動市場薪資的提升，也得到上市櫃公司很大的響應。2017年台灣薪資實質所得達到歷來新高，擺脫過去薪資不成長，甚至倒退的現象。

沒有看到我們打破低薪的努力，用過來人的身份，在一旁冷嘲熱諷的人，我覺得他們應該反省，是誰在執政時，造成市場一片低薪，是不是國民黨？

第三個政績，我們推動「5+2產業創新」，促進台灣產業的升級轉型。我真的要嚴肅的說，過去政府講產業轉型升級，都是有心無力，只有我們是真正的在推動。

現在，機械產業是一個很大的產業，在智慧製造的助攻下，已經成為台灣第三個兆元產業。同時今年，物聯網產業，也很有機會破兆，成為第四個兆元產業。我們證明了一件事，就算是傳統產業，只要轉型成功，還是一樣可以賺錢，大家說對不對？

第四個政績，很多鄉親、長輩最有感受，就是推動「長照2.0」。讓政府來幫大家分擔照顧的責任。

我知道長輩希望可以在地、自己的社區得到照顧，所以我們把社區據點建立起來。我也知道很多需要被照顧的人，過去沒有被照顧到，所以我們擴大了照顧的對象。「找得到、看得到、用得到」，就是我們長照2.0的目標，過去的政府做得不好、不足的，我們一定讓它更好、更普及、更貼心。

第五個政績，我們推動了綠能發展，經過中央跟地方政府上下一心的努力，現在台灣已經是世界上綠能投資的最熱門地點。有些人批評我們能源政策躁進，應該要「以核養綠」，我真的要再問他們一次，他們執政八年，養出了什麼東西？什麼都沒有。

在能源轉型的過程，我們也會全力確保電力供應無虞。我們也很負責任的，去面對長期累積的空氣污染問題，因此制定空污法，讓台灣的空氣更好。

我們不躁進，我們的政策很清楚，改革的腳步也很穩健。我要提醒那些過去曾經執政，卻不知道反省，還在冷嘲熱諷的人。台灣今天的改革之所以困難，這麼大的時間壓力，原因只有一個，就是過去延宕太久，現在大家才需要趕進度，趕得辛苦。

不過，我很清楚，改革的工作，從來都不是簡單的事。不是光說不練，也不能花拳繡腿。也不是中央法規做好，就結束了。改革要落實，需要地方政府在第一線執行。要把這些政策執行好，需要一個認同改革、懂得政策、有協調能力，有執行能力的縣長來跟我們一起拚。

在新竹縣，我們的人選、答案就是鄭朝方。兩年前我選總統，朝方主動來幫我，給我們的選舉，帶來了很多創意跟改變。選舉結束之後，我邀請他來擔任民進黨客家部的主任，以及發言人。

他的表現有目共睹，想法很有見地，講話條理分明，交代的任務，使命必達。尤其對於地方的發展，他講起來頭頭是道，不僅對中央政策很了解，也很清楚地方的需要。我就想，這個年輕人很好，一定要給他機會，所以我們提名了朝方來競選縣長。

這一場選戰，朝方提出了「新竹維新三支箭」。第一支箭，是要把營養午餐結合在地的食農教育，讓小朋友開心，家長放心。

第二支箭，要提升新竹的環境品質，像是垃圾問題、飲水品質、河岸改造，要解決問題，也要把基礎設施做好。

第三支箭，是解決大家最關心的事情，就是交通問題。我們「前瞻基礎建設計畫」，要把竹北到新竹的輕軌建設起來，讓大家不再塞車。現在還差最後一哩路，朝方也說他當選後，要跟新竹市的林智堅市長一起來規劃，一起來解決。

最近，新竹政情的發展，大家都很關注。但我要提醒大家，選舉是選賢與能，是選一個最懂地方，最願意為新竹做事的人。

當我們埋頭準備政策，我們的對手，還在為誰要選、誰不能選，誰要跟誰結盟，爭論不休，新竹縣最不需要的是內部紛爭。我要請大家認真考慮、想一下，新竹縣需不需要改革？新竹縣需不需要進步？新竹縣應不應該選出一個不一樣的縣長，來給新竹的發展帶來新的願景跟思考？

我們看看隔壁的新竹市，因為三年前選了一個年輕的好市長，不但有了新建設、新風貌，在全國的曝光度也大大提升。同樣的事情也發生在桃園市、在基隆市。

我們新竹縣是不是要迎頭趕上？是不是也應該要選一個年輕、有想法、有能力的縣長，為新竹縣帶來改變？是不是應該要選一個跟中央的改革步調一致，把改革成果落實到地方的縣長？

沒有錯，新竹縣的選情，一直都很艱困。但是我說過，沒有不能翻轉的政治版圖，沒有不能打破的政治板塊。只要大家團結起來，我相信人民會看到誰是真正付出的人，誰是真的有願景、有想法的人。

大家一起支持朝方，讓朝方當縣長，一起來改變新竹，一起來落實改革，這樣好不好？團結新方向，支持鄭朝方，剩下119天，我們大家團結起來，一起打贏選舉，為新竹帶來新方向、新改變，這樣好不好？新竹加油、朝方加油，謝謝大家。

(中時 )