黨內團結力挺鄭朝方 蔡英文一週二次竹縣密集造勢

2018年07月28日 13:00 中時 曾薏蘋 、邱立雅 、邱立雅

新竹縣被民進黨中央與選對會視為「有希望勝選」的艱困選區，今天身兼黨主席的蔡英文總統的輔選列車，首站就選在新竹縣，這也是蔡英文一週二次竹縣密集造勢；民進黨新竹縣長參選人鄭朝方致詞時，激動地走下台，與場內外的民眾互動，他表示，民進黨人一定要挺民進黨，只要團結在一起，就有機會贏。

新竹縣被民進黨中央與選對會視為「有希望勝選」的艱困選區，今天身兼黨主席的蔡英文總統的輔選列車，首站就選在新竹縣。

今天授旗誓師現場，除了蔡英文總統外，還有多位民進黨黨公職，包含：民進黨秘書長洪耀福、民進黨選舉對策委員會召集人陳明文，以及前民進黨主席許信良、農委會主委林聰賢、立委鍾孔炤、立委蔣絜安、前立委張學舜，都一同到場相挺鄭朝方。

新竹縣被民進黨中央與選對會視為「有希望勝選」的艱困選區，今天身兼黨主席的蔡英文總統的輔選列車，首站就選在新竹縣。(圖/曾薏蘋 攝)

蔡英文總統，上週六才到過新竹縣替鄭朝方站台造勢，今日又再次來到新竹縣，並選擇「改革挺台灣」全國授旗誓師大會的首站；洪耀福之前受訪時也表示，這代表民進黨對新竹縣的重視。

鄭朝方在致詞時特別提到，他去參加「新竹300」博覽會的感想，一河之隔的新竹市長林智堅，以年輕、創新的風格，改造新竹市，讓新竹市成為真正的幸福城市。

他認為，自己過去在黨中央客家部主任的資歷，以及發言人的訓練，他絕對有信心，用新的思維，帶領新竹縣走向新方向。

針對新竹縣的選情，鄭朝方也在致詞中表示，「我是民進黨徵召的候選人，民進黨人一定要挺民進黨，只要我們團結在一起，我們就有機會贏」，鄭朝方在致詞時，激動地走下台，與場內外的民眾互動，以「團結」為訴求，企圖在選情詭譎的新竹縣，為民進黨贏得年底的縣市長選舉。

(中時 )