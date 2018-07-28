小心！這9種食物有雷 最傷胃又讓人肥滋滋

2018年07月28日 12:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

攝取食物小心了，別讓你的肚皮被霸凌！有些東西吃起來美味，卻在無形中傷害消化系統，搞壞腸道菌群，引起發炎現象，更可怕的是，還會肥了一圈。《Readers Digest》盤點了以下9種食物，食用前請務必三思。

一、碳水化合物密集的食物

碳水化合物密集的食物會改變腸道菌的平衡，引發發炎。所謂碳水化合物密集，是指一份食物中的碳水化合物重量占比較高。譬如馬鈴薯是碳水化合物密集食物，它大部分是水分，僅有23％是碳水化合物，而年糕則近80％重量都是碳水化合物。

二、不健康的脂肪

3種膳食脂肪可能與發炎有關，還可能多餘的腹部脂肪累積，分別是反式脂肪、飽和脂肪和omega 6脂肪。反式脂肪常見於包裝食品，飽和脂肪常在全脂乳品和一些糖果現蹤，omega 6脂肪可在大豆油、紅花籽油和葵花油發現。

三、無脂產品

無脂產品比較健康嗎？其實零脂肪食物也會傷胃。零脂肪食品多含人造防腐劑和化學品，我們人體並不善於消化，這些壞成分會引起腹脹和疲勞。

四、現成沙拉

不用提防所有沙拉，但附上濃稠沙拉醬的就要小心，吃下這種醬料等於抵銷掉沙拉的營養價值。挑選油醋或橄欖油醬汁是較為明智的選擇，不過，得小心沙拉上的加工乳酪配料和富含碳水化合物的麵包丁。

五、油炸食品

醫師羅森堡（Julie Rothenberg）指出，「胃裡的油炸物其實和加工食品沒什麼兩樣。因為油脂含量高，胃部需要更多時間去消化，沒適當消耗，游泳圈就上身了。」油炸食品不僅讓人肥胖，甚至可能引發胃酸逆流和胃灼熱。

六、牛奶和高乳糖製品

腸胃不好的人肚子容易鬧情緒，避免攝取大腸激躁症的禁忌食物（FODMAP）才為上策，這類食物在腸道收縮特別頻密或強烈時、腸道內對氣體過於敏感。所有動物乳中都含有乳糖，是最著名的FODMAP。乳糖存在於牛乳、優格（希臘優格除外）和軟質乳酪中。

七、過多的果糖

果糖含量過多的食物，比葡萄糖更容易導致排氣、腹脹和腹瀉。醫學期刊指出，腸躁症患者如果遵行無果糖飲食，症狀便可以大幅改善。存在較多果糖的蔬果，如蘋果、芒果、西瓜，蘆筍和甜豌豆，食用時宜注意攝取量。另外，高果糖漿和蜂蜜都要敬而遠之。

八、大蒜、洋蔥和其他高纖維類食物

果聚糖（Fructan）類的纖維無法在人體消化，很容易引發脹氣。此類食物少量吃ok，一旦出現症狀，通常是過量了。食用大麥、小麥，洋蔥、大蒜，黑豆、大豆，以及菊糖（Inulin）時，都要適可而止。

九、酒類

喝酒後，負擔沈重的不會只有肝，酒精帶有許多空熱量（empty calories），空熱量太多恐減緩身體燃燒脂肪的過程。

(中時電子報)